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中國男籃輸給殘陣日本隊！「88年最恥辱一敗」陸網炸鍋要姚明負責

中國男籃輸給殘陣日本隊　「88年來最恥辱一敗」網炸鍋要姚明負責

▲中國男籃亞洲盃籃球資格賽預賽輸給日本隊。（圖／美聯社／達志影像）

圖文／CTWANT

2025亞洲盃籃球資格賽預賽C組昨（25日）在日本東京舉行，中國男籃73比76不敵日本，慘吞88年來在FIBA重要賽事的「對日本首敗」，加上日本隊少了「日本Curry」富永啟生、渡邊雄太、八村壘，這結果讓中國球迷無法接受，輿論瞬間炸鍋。

拿下隊內最高分23分與最多籃板12籃板的胡金秋，賽後落淚大喊遺憾，「我們好好總結，回去好好努力，繼續加油。我們會繼續加油，把失去的拿回來」。而賽前被寄予厚望的「中國Jokic」楊瀚森面對國際級賽事，顯得有些無所適從，整場4投0中，僅得2分。

中國隊主帥喬爾傑維奇。（圖／達志／美聯社）

▲中國隊主帥喬爾傑維奇。（圖／達志／美聯社）

中國隊主帥喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）賽後被問及是否會被解雇，明顯不悅表示：「這麼說太不尊重了，非常不尊重我。」但大陸成績第一的文化思維，讓網友們不只要求開除喬爾傑維奇，更要姚明辭職負責。

實際上，姚明選擇喬爾傑維奇就是要讓中國籃球與世界接軌、培養未來戰力。中國球評孔祥宇則表示，「現代籃球就這麼殘酷，防不住對方3分、自己投不準，這比賽就交代（結束）了」，且中國隊的投射經歷這麼多年仍沒很好改善，本場外線命中率不到3成。

中國籃協主席姚明。（圖／達志／美聯社）

▲中國籃協主席姚明。（圖／達志／美聯社）

儘管中國球迷對這次比賽結果極為憤慨，點名籃協主席姚明、中國隊主帥喬爾傑維奇辭職負責，但這般急於追求成績的國內風氣，不利長期發展的僵化體制、官僚文化、政治凌駕專業乃至假賽風波，都在扼殺中國籃球的未來。

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