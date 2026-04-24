「來台北有購嗨」振興商圈？　洪婉臻曝：前10大登錄發票全是買房

▲蔣萬安出席「來台北有購嗨」抽獎活動記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

為了搶行政院去年推動普發1萬現金政策的商機，台北市政府舉辦「來台北有購嗨」消費抽獎活動，但議員洪婉臻指出，登錄發票前10名全是建商開出的購屋發票，金額最高到3400萬、總金額破兩億；甚至合作店家中，四大連鎖超商的發票就占了5成，質疑沒有達到振興商圈的目的。對此，產發局回應，整體滿意度達到8成，且82.6%參與民眾表示因為本次活動有增加額外消費，每人平均增加超過7000元的消費。

洪婉臻指出，「來台北有購嗨」是為了帶動市民消費提升商圈活力，市府宣稱帶動74億元消費，但活動滿意度報告顯示，57.9%的民眾明確表示兩倍抽獎「並未增加消費」，而在有增加消費的族群中，平均每人僅增加1475元。若以19.5萬名註冊會員推估，促進消費極大值僅約13.6億。

洪婉臻說，市府號稱「振興商圈」的活動，登錄資料卻顯示，金額最高的前10名清一色全是建商的房地產交易，買豪宅新屋的發票竟然也被納入計算，單筆金額最高達3458萬元。買一間房就能換取上百次抽獎機會，光前十大登錄筆數就可以抽獎1000次，對巷弄間的小店家與傳統攤商毫無幫助。

洪婉臻痛批，市府所謂的提振商圈活力完全走鐘，這在幫建商衝營業額，還是幫助庶民經濟？應該是振興商圈而不是振興建商。此外，市府招募的3426家友好店家，近5成是四大連鎖超商，且高達85.4%的店家根本不隸屬任何商圈。

商業處回應，為提振本市消費商機，在114年12月1日至115年3月8日辦理「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，民眾於114年11月11日至115年3月8日期間，於全市店家消費滿200元，即可獲得1組抽獎序號，讓民眾可於更多元的店家及區域進行遊逛。據統計，活動期間總計登錄555萬2842張發票／收據，登錄金額達74億2576萬7205元。

商業處說，民眾登錄發票遍及至少3.4萬家不同店家，顯示本活動受惠店家及帶動消費成果並非集中於連鎖超商、超市或房產業。經查，連鎖超商及超市總計登錄金額為3億8987萬6729元，僅占整體登錄金額的5.25%。

另外，登錄金額超過百萬元的房產發票，總計登錄金額為4億4540萬3579元，亦僅占整體登錄金額的6%。經問卷調查，82.6%參與民眾表示因為本次活動有增加額外消費，每人平均增加超過7000元的消費。