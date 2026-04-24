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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不放棄！仍按時程開政治獻金專戶　吳怡農：若獲徵召才接受捐款

▲▼吳怡農競選小物。（圖／翻攝自Facebook／吳怡農）

▲吳怡農競選小物。（圖／翻攝自Facebook／吳怡農）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長人選尚未提名，傳出將提名綠委沈伯洋，而首位表態爭取黨內提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（24日）表示，將按照原定計畫開立「擬參選人政治獻金專戶」，尊重黨中央最後的決定，除非獲得徵召，不會開始接受捐款，若獲徵召，會隨時公布收款紀錄供大家查詢。吳也強調，公平的自由競爭最有機會帶來新的想法，呼籲黨內全面開放初選。

吳怡農表示，自爭取參選台北市長以來，他收到許多人的支持，也有不少人不吝給他建言，讓他更有動力、更謙卑。感謝所有認識和不認識的朋友們。

吳怡農指出，今天他依照原本的計劃，開立了「擬參選人政治獻金專戶」。黨內的提名程序還未完成，因此照著既定節奏，做該做的事，但身為民進黨的一員，他會尊重黨中央最後的決定，除非獲得徵召，不會開始接受捐款。

吳怡農強調，為什麼選在現在做這件事呢？因為《政治獻金法》規定，縣市長與議員參選人若要籌資，必須在上任日的前八個月才能開始募款，也就是明天。

吳怡農指出，政治獻金的法規有種種的不合理之處，對於「非現任公職」的參選人也非常不利。畢竟要能募款，才有經費成立團隊，開始舉辦活動、和更多選民對話；相較之下，許多現任公職的公費助理早已投入選戰。這是台灣選舉制度的缺陷之一。

吳怡農表示，《政治獻金法》的另一個問題，就是在選舉結束之後數月，才公布各候選人的捐款收支明細。當資金來源無法做為選民投票的參考，「陽光法令」就顯得格外空虛。

吳怡農也強調，若開始募款，將只接受線上刷卡、超商繳款及銀行ATM轉帳，並會即時公布所有收款紀錄，供大家隨時查詢。希望未來有更多夥伴會主動在競選期間公開每一筆收入、並詳實申報所有支出，一起落實透明政治，更希望政府與監察院對於「陽光法令」的改革、「政治獻金」的規範，會有積極的作為，提升民主品質。

吳怡農指出，他一向相信，公平的自由競爭最有機會帶來新的想法、為國家注入新的力量，這是為什麼不斷呼籲黨內全面開放初選，「我會持續聽取意見、爭取認同，跟你一起為家園的安全與發展並肩努力」。

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