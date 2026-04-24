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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

週日合體盧秀燕造勢　柯志恩：讓高雄鄉親一睹盧媽媽風采

▲▼ 週日合體盧秀燕組好媽媽連線　柯志恩：讓高雄鄉親一睹盧媽媽風采 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍營一姐盧秀燕將發揮最強母雞氣勢，周末前往台北、高雄為李四川以及柯志恩輔選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2026九合一大選將在11月底登場，被視為藍營一姐的台中市長盧秀燕，周末將先後前往台北市以及高雄市陪同參選人李四川以及柯志恩拜票，展現母雞氣勢拉抬選情。柯志恩提到，盧市長同樣也是媽媽的一個角色，而且把台中很多方面都治理得相當的好，這次抽空來高雄，讓鄉親都一睹盧媽媽的風采。

▲▼ 週日合體盧秀燕組好媽媽連線　柯志恩：讓高雄鄉親一睹盧媽媽風采 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩周日在慈德宮與盧秀燕合體，舉辦媽媽連線見面會。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，盧秀燕週六將北上台北，下午兩點到2點45分，與李四川合體參拜板橋慈恩宮，隨後前往品嘗板橋在地小吃「老曹餛飩」；週日則南下高雄，上午11點與柯志恩合體，在高雄慈德宮舉辦好媽媽連線見面會。

外界好奇是什麼原因才促成這次盧市長下來高雄助選，柯志恩說，不管是盧秀燕市長或是蔣萬安市長，未來高雄的選戰都需要這些好朋友、老朋友一起來幫忙。

柯志恩指出，「特別是盧市長，同樣也是媽媽的一個角色，而且把台中不管在社福、在很多方面都治理得相當的好。那她這次抽空來高雄看看，順便跟高雄的鄉親一起相見歡，會帶給大家一個不同的刺激，也會讓我們的鄉親都一睹我們盧媽媽的風采。」

柯志恩說，「未來這樣子的合作的機會會非常的多，也希望所有全省的好朋友大家一起過來幫柯志恩加加油，大家來一起來打氣。 」

盧秀燕身為藍營領頭羊，現啟動輔選列車，周末率先前往北高，不僅是要發揮最強母雞效應，穩住2026地方選情，也被外界解讀是在為2028大位提前布局、累積全台聲望。透過與李四川、柯志恩等黨內大將合體，盧秀燕正逐步展現其跨越濁水溪的政治實力，未來的一舉一動，也將成為藍綠陣營高度關注的焦點。

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