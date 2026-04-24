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李洋上任7個月「砍掉協會3億」　Cheap要部長保重：小心擋人財路

▲▼運動部長李洋立院備詢。（圖／記者李毓康攝） 

▲運動部長李洋。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

運動部長李洋去年9月上任，近日他透露刪減協會約3億元不合理的預算。對此，網紅Cheap驚呼「他到底發現什麼鬼」，同時也忍不住直言：「部長保重 ，小心擋人財路」。

李洋自曝刪掉3億不合理預算　強調要把公帑用在刀口上

李洋上任7個多月，近日前往立法院教育及文化委員會備詢時，自曝刪減了約3億元的協會預算，「我們確實發現有些許浮編的狀況，經過調整後，這7個月讓預算少支出了大約3億左右。」

李洋強調，身為部長的責任之一，就是確保公帑能得到妥善運用，而不是任由不合理的預算編列流失，「過去這7個月，我希望能建置比較制度化的事情。」

Cheap驚呼「到底發現什麼鬼」　以前像在比誰最會亂報

對此，網紅Cheap發文表示，李洋當了運動部長7個月，隨便翻翻就抓到3億不合理的預算，「到底發現什麼鬼？」他舉例，以前的預算有點像在玩「誰最會亂報」，例如同一個單位出現兩筆一樣的網路費，甚至有人到現在還在編防疫費用，讓他看了滿頭問號「還卡在時間裂縫？」

▲▼ 中華奧會主席交接典禮-李洋。（圖／記者黃克翔攝）

▲Cheap憂心李洋「擋人財路」，喊話「部長保重」。（圖／記者黃克翔攝）

Cheap指出，以前幾億的預算案，只有3個人審查，而且都是自己人，現在李洋不是只有砍，而是要求審查要有法律、財務、運動專業的人一起看，每個案子至少3至4個外部委員審查，之後會訂一套明確規則，讓大家知道什麼錢可以編、什麼不行。

憂心李洋擋人財路　Cheap喊話「部長保重」

Cheap表示，李洋也不是只顧著砍預算，該給的錢也會幫忙加，例如手語翻譯費太低，只有1200元，李洋就覺得該多給，而且表現好的協會還可以得到更多補助，讓他不免為李洋憂心「部長保重」、「小心擋人財路」。

Cheap感嘆，這些「邪會」過去十幾年到底吞了多少人民納稅錢？3億元可以送多少國手去國外受訓、請多少情蒐團隊，不意外的話，未來應該是有各種奇怪的黑函要搞李洋，但明明李洋自己背了3000萬房貸，還是把2000萬獎金全捐了，「如果這種會做事的部長被搞掉，那台灣體育就真的沒救了。」

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李洋上任7個月「砍掉協會3億」　Cheap要部長保重：小心擋

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