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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻讚陳其邁高雄布局高明　示警賴清德「選民要的是進取的執政者」

▲周玉蔻。（圖／記者黃國霖攝）

▲周玉蔻。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨5月底將進行地方黨職改選，民進黨立委黃捷21日赴高雄市黨部登記參選主委，引起討論。對此，資深媒體人周玉蔻今（24日）表示，高雄市長陳其邁的布局高明有政治智慧，以黃捷空戰條件優勢帶動賴瑞隆選情十分明確。這個安排，用心之妙不必言喻，陳其邁政治前路無可限量。她也提醒，不適任閣員的替換、府院輿論系統人事改善，賴清德總統何時啟動？選民要的是求新求變勇敢進取的執政者。這方面，不能再拖了。

周玉蔻表示，黃捷選高雄、吳沛憶選台北、蘇巧慧爭取連任新北市。民進黨的雙北加高雄市黨部女力主委的布局與形貌，灌注給遭受大罷免挫敗後，支持者一直沉浸在消極情緒下及時的強心劑。

周玉蔻表示，外加民進黨立院黨團總召蔡其昌耐力無窮、身段柔軟，用修煉功力與藍白溝通協調，化除總預算審查的障礙，凸顯了民進黨執政十年，陷入垂垂危機力圖振興的契機。

周玉蔻大讚，身為政治新聞長期觀察者，民進黨的這一波脫胎換骨，必須肯定鼓勵。特別是高雄市長選情，近來綠營一直瀰漫在賴瑞隆這位候選人氣勢帶動量能不足的憂慮中，負責選舉成敗重任的高雄市長陳其邁不動聲色，私下整合出年輕世代的黃捷參選高雄市黨部主委，以黃捷空戰條件優勢帶動賴瑞隆選情的設計十分明確。這個安排，用心之妙不必言喻。

周玉蔻表示，總之，陳其邁就是不一樣。深耕南部，施政滿意度超過八成，名望越高、姿態愈下彎，平實、謙遜，只求大局不吹噓個人，過去失敗、挫折、再起的歷練，造就了陳其邁政治領袖級人物的高度和內涵。他的政治前路無可限量。

周玉蔻強調，話說回來了，民進黨黨部及立院黨團都展現了人事改組的新活力，內閣呢？不適任閣員的替換、府院輿論系統人事配置的改善，賴清德總統何時啟動？！2026大選關係重大，選民要的是求新求變勇敢進取的執政者。這方面，不能再拖了。

▼立法委員黃捷登記民進黨高雄市黨部主委後，首站即安排拜訪民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，兩人將合體攜手為高雄勝選全力衝刺。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法委員黃捷登記民進黨高雄市黨部主委後，首站即安排拜訪民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，兩人將合體攜手為高雄勝選全力衝刺。（圖／記者湯興漢攝）

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