夜奔醫院看病歷惹議　柯文哲發聲：但願別因我的出現造成醫護困擾

▲柯文哲發文回應爭議。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至醫院替黨部員工關心家屬，還要醫護說明病情，引起議論。新光醫院今（24日）證實，考量家屬面對病況焦慮，在夜間醫療資源許可下，由值班醫師提供初步說明。對此，柯文哲稍早發聲，「無論是親友、同事、朋友的朋友拜託，只要時間允許範圍內，我盡可能的抽空到醫院，如果能夠給一些專業建議、安慰到家屬，我都願意盡可能去做，但願不要因為我的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦，也願大家健康平安」！

今日有醫護人員在社群網站Threads發文爆料，有病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？晚上10點要求要病解」？文中無奈表示，晚上只有值班醫師，白班主護早就下班，「虧前市長曾是醫療人員，而且這裡也不是台大，甚至要求夜班主護說明白天發生什麼事，到底憑什麼？真的是可憐值班醫師跟當班主護了」，該文所附影像可見柯文哲坐在護理站聽醫師解說病情，引起網友議論。

新光醫院則發布聲明證實，是考量家屬面對病況焦慮，在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明；後續也建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。

對此，柯文哲表示，自己在台大醫院工作三十年，年輕時滿懷救人的熱情，曾經有過「地獄不空，誓不成佛」的衝勁，後來發現，地獄實在太大，裡頭的人根本救不完，很多時候，自己更必須在三十秒之內決定病人的生死。

柯文哲表示，三十歲剛當醫生時，自己還看到病患；到了四十歲時，自己只看到心電圖、病理切片、抽血檢查數據；到了五十幾歲以後，自己又看到病患，還看到病患旁邊的家屬，即使後來離開台大醫院，還是有許多家屬來找自己，希望幫他們生病的家人看看，只要有一點點機會，他們都不放棄。

柯文哲直言，「無論是我的親友、同事、或朋友的朋友來拜託，只要在我時間允許範圍內，我也會盡可能的抽空到醫院裡，和主治或值班醫師討論病人的病情，如果能夠給一些專業建議、能安慰到家屬、或者讓他們能夠更安心，我都願意盡可能的去做」。

柯文哲強調，「醫療本就是非常複雜，但願不要因為我的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦，也願大家健康平安」！