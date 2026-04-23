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美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

▲▼韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

1.25兆國防特別預算持續在立法院卡關，民進黨立委王定宇透露，昨天（22日）美國重量級智庫CSIS訪團有去拜訪立法院長韓國瑜，訪團有相當多位擔任過美國國防部高層的官員。王定宇說，其中一位在美國總統川普任內，擔任過大使、美國國防部情報單位的重要官員，當面跟韓國瑜說，「你們應該在『川習會』前通過（指國防特別預算），否則會付出慘痛代價」。

王定宇在政論節目中指出，美國智庫CSIS禮拜三去拜訪韓國瑜，除了他在場，國民黨立委陳永康、民眾黨立委王安祥都有在場，訪團裡有非常多擔任過美國的國防部高階官員。王說，訪團來都只會問一件事，「我們很在乎台灣的安全，你們怎麼可以不在乎安全」。

王定宇說，如果再搭配美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）在美國國會所說的，說美國不會比台灣更重視。他認為，帕帕羅這句話的意思是，「自己都不重視了，別人替你重視什麼？」

王定宇透露，這個智庫訪團裡，有一位是擔任過川普總統任內的大使、擔任過國防部情報單位的重要官員，當面跟韓國瑜說，「特別預算我聽到每一個人一直講，都說早晚會過，如果自己國家那麼在意，你們應該在『川習會』前通過，否則會付出慘痛代價」。

王定宇認為，川習會後才通過，會被解釋為，是因為川習會才通過國防預算；他指出，川習會前通過，是讓川普在面對中國國家主席習近平對台灣的脅迫更有「力量」，被脅迫的是台灣，預算卻是自己在擋，人家要幫你，川習會前、會後通過是有差異的。

至於韓國瑜是如何回應？王定宇說，他要肯定韓國瑜，韓國瑜直說，「很快、很快、放心！很快，非常快」。王苦笑說，「我在那邊簡直渾身無力」。

▼總統賴清德日前接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（資料照／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供）

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