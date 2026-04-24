快訊／確定了！賴清德彈劾案5/19國會表決大戰　要76位立委同意

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院朝野各黨團今（24日）協商後達成共識，同意在賴總統就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數，也就是76位立委同意，投票時間1小時。

去年底，行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，國民黨團、民眾黨團隨即對賴總統啟動彈劾案程序，去年12月26日表決通過彈劾案相關事務及時程。彈劾程序上，已經於今年1月14日、15日舉行公聽會，5月13日、5月14日將舉行第二次審查會。