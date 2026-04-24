快訊／你不配！翁曉玲叫卓榮泰別上台　「本席不屑質詢不適任院長」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／你不配！翁曉玲叫卓榮泰別上台　「本席是法律人不屑質詢」

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（24日）率領部會閣員赴立院總質詢。國民黨立委翁曉玲質詢時只請部會閣員上台，翁表示，她做為法律人，最討厭知法、玩法、藐視法律的人，韓國瑜院長慈悲為懷願意給行政院機會，但本席身為法律人，不會接受藐視國會的行政院長卓榮泰，本席不屑詢答這種尸位素餐的行政院長，卓榮泰不配上台備詢。

▲▼國民黨立法委員翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法委員翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

翁曉玲質詢時只請經濟部長、農業部長上台，她表示，卓榮泰這兩年荒腔走板，自己是法律人，最討厭知法、玩法、藐視法律的人，沒想到卓榮泰就是這樣的人，卓榮泰違法違憲、罄竹難書，讓台灣法治大崩壞，讓全世界看笑話。

翁曉玲指出，卓榮泰提出八次覆議案且屢戰屢敗，創下紀錄，卓榮泰不斷被立法院打臉卻不動如山，拒絕下台、沒有政治擔當的行政院長，世界絕無僅有，卓榮泰跟賴清德演雙簧霸凌多數民意，做了全世界法治國家想都不敢想的事情，就是拒絕依法行政，獨裁國家才會做。

翁曉玲痛批，卓榮泰行政立法司法一把抓，大言不慚解釋法律是否合憲，選擇性遵守法律、選擇性編列預算，囂張跋扈，該提名的不提名，該公布的不公布，三位一體還需要立委、需要大法官嗎？

翁曉玲也酸，賴清德跟卓榮泰乾脆比照清末皇帝頒佈欽定憲法大綱，頒布賴定憲法大綱，法律及預算經三讀通過，但未經賴皇同意者不能施行，否則視為無效。                     

對於朝野僵局，翁曉玲提到，韓國瑜院長好心要化解僵局，賴清德、卓榮泰有心嗎？連最基本守憲守法都做不到，對付在野黨、激化仇恨情緒，賴政府不可能改邪歸正。

翁曉玲表示，韓院長慈悲為懷願意給行政院機會，但本席身為法律人，不會接受這種踐踏代議民主、藐視國會的行政院長，在卓榮泰完成法律義務、副署法律、編列軍警加給預算、提名NCC委員前，本席根本不屑與這種尸位素餐、強詞奪理的行政院長詢答。

翁曉玲也現場宣示，不適任的院長不配上台備詢，爾後質詢，本席只會請教專業的各部會首長。語畢，正式開始質詢。

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關鍵字：

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