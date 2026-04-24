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醫界相挺蘇巧慧入主新北：「像AED一樣擺在對的地方」

▲▼ 蘇巧慧,AED,急救,新北市,醫界,市長選舉,蘇貞昌。（圖／資料照）

▲蘇巧慧推出「醫界為巧慧加油」短影音，首集由「台灣公眾除顫發展協會」徐震宇理事長細數增設AED的政績，力挺蘇巧慧前進新北市府發揮更大效益。（圖／擷取自臉書影片）

政治中心／綜合報導

新北市長候選人、立法委員蘇巧慧近期頻頻推出政見，也透過社群短影音展現政策願景與政績，今（24）日蘇巧慧再次推出「醫界為巧慧加油」系列短影音。首集影片由「台灣公眾除顫發展協會」理事長徐震宇敘述蘇巧慧與他們一起推動全國增設三千多台AED的故事。見證蘇巧慧在政策協調、實務推動和熱心公益的特質。徐震宇表示，AED要擺在對的地方才能發生效益，「人也是一樣，要在對的地方，才能夠發揮更大的效益」。因此新北市長人選，他挺蘇巧慧。

台灣公眾除顫發展協會理事長徐震宇表示，2020年時蘇巧慧在立法院社會福利及衛生環境委員會提案要求衛福部修正關於「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」相關規定，進一步促使全台AED的數量增加三千多台「等於為全台灣增加三千多個救命的機會」，其中也包含當時蘇巧慧響應立法院厚生會、厚生基金會的AED勸募活動，一起補足了國中與派出所共一千兩百台AED的缺口。

徐震宇指出，他非常感謝蘇巧慧委員持續扮演串聯政府機關與民間專業人士的橋樑，不但協助民間倡議增設AED，也親自找他學習如何正確操作CPR與AED、止血帶等救命工具，「對於巧慧委員尊重生命的具體表現，以及實事求是的精神，我非常佩服」。

徐震宇強調，AED雖然有救命的效益，但是必須放在對的地方才有效益，「人也是一樣，要在對的地方，才能夠發揮更大的效益」。所以新北市長，他挺蘇巧慧。

蘇巧慧表示，她一向認為「急救是每個人的責任」，只要能熟悉CPR與AED的操作，就能減少憾事發生，因此過去她長期和立法院厚生會、厚生基金會合作推廣CPR與 AED的急救知識，不但舉辦AED勸募活動，實際體驗過很多次CPR與AED的操作，至今也已經培訓超過六萬四千人學習急救知識，大大提升社區急救能力。

蘇巧慧指出，今日適逢她在立法院厚生會擔任會長任滿一週年，她任內也持續關注各項醫療實務與衛生保健政策，未來若她當選新北市市長，一定會繼續推廣急救知能，強化社區急救量能，並打造更安全、具備韌性的新北市。

蘇巧慧臉書連結：
https://www.facebook.com/share/v/19cffn7cb1/?mibextid=wwXIfr

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