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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／會變便宜？看電影、演唱會、球賽娛樂稅全廢除　國會三讀修正

記者杜冠霖／台北報導

娛樂稅存廢議題經過多年討論，立法院會今（24日）朝野無異議下三讀修正《娛樂稅法》，將電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈及各種競技比賽等，免徵娛樂稅。僅保留舞廳、高爾夫球場等娛樂稅，並授權地方政府可停徵。

▼立法院今三讀通過廢除娛樂稅。（圖／記者李毓康攝）

▲▼娛樂稅法部分條文修正草案三讀，立法院長韓國瑜敲槌通過。（圖／記者李毓康攝）

現行「娛樂稅法」規定，娛樂稅課徵項目有6項，包括：電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；各種競技比賽；舞廳或舞場；高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者。電影最高不得超過60%，演唱會不得超過30％，各項競技比賽（如球賽）不得超過10%。

初審時朝野立委就達成共識廢除多數娛樂稅項目，根據三讀條文，廢除前4項娛樂稅，僅保留後2項娛樂稅，其中舞廳或舞場最高稅率不得超過50%，高爾夫球場最高稅率不得超過20%，另經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高稅率不得超過25%。

另外，對於後兩項娛樂稅，修法也授權直轄市及縣市政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵娛樂稅，但須經當地民意機關通過，報財政部備查，且應訂明停徵期限。

娛樂稅屬地方稅，實際比較六都徵收的娛樂稅，台北市2024年淨額2.88億元、占稅收總淨額0.36%；新北市3.54億、占比約0.53%；台中市2.12億、占0.46%；至於高雄2.6億、占0.57%，都不到1%。

▼立法院三讀通過娛樂稅修正案。（圖／翻攝國會頻道）

▲▼立法院三讀通過娛樂稅修正案。（圖／翻攝國會頻道）

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