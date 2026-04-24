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TVBS民調／國民黨利多？　46%民眾讚鄭習會大成功、支持九二共識交流

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文、中國共產黨總書記習近平日前「鄭習會」，還宣布惠台10項措施，引起國內政壇波瀾，鄭麗文信心滿滿宣示，對藍營年底選情一定是利多。根據TVBS民調中心今（24日）最新民調，46%民眾認為鄭習會是成功、高於不成功的31%；民調也詢問，是否認同在九二共識基礎上交流？46%民眾支持、32%不支持，但不支持比例較上次朱習會上升10個百分點。

鄭麗文4月初率團訪問中國。並在4月10日與中共總書記習近平在北京人民大會堂會面，是國共兩黨領袖時隔近十年再次會面。鄭麗文在結束訪問後表示，這次訪問中國是大成功，中國大陸國台辦隨後也公布十項促進兩岸交流合作的措施。

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，78%民眾知道國民黨黨主席鄭麗文日前前往中國訪問，跟中國中共總書記習近平會面這件事。

對於鄭習會是否成功，知道鄭習會的民眾中，有46%民眾認為鄭習會是成功的，其中20%非常成功、26%還算成功。高於認為不成功的31%，12%不太成功、19%一點也不成功，24%沒有表示意見。

在知道鄭習會的民眾中,有38%滿意鄭麗文表現，其中18%非常滿意、20%還算滿意，同時也有35%表示不滿意，其中12%不太滿意、23%很不滿意，另外有26%民眾無法評價。而不論知不知道有鄭習會，對於應不應該舉辦鄭習會，有39%民眾表示支持，其中18%非常支持,21%還算支持，高於32%不支持，其中11%不太支持、21%非常不支持，另外29%民眾沒有表示意見。

鄭麗文在鄭習會後表示，與習近平會面時有重申九二共識，兩岸交流與對話，唯一的政治基礎就是「堅持九二共識、反對台獨」。針對「九二共識」部分，詢問民眾支不支持在「九二共識」的基礎上，繼續發展兩岸關係時，結果顯示，46%民眾表示支持，其中20%非常支持、26%還算支持，32%表示不支持，其中12%不太支持、20%非常不支持，23%沒有意見。

與104年朱習會時的調查結果相較，支持的比例由42%增加至46%，不支持的比例則由22%增加至32%。

鄭麗文結束訪問中國後，中國國台辦也公布十項涵蓋觀光旅遊、農漁產品、兩岸直航等促進兩岸交流合作的措施。民眾認為這些措施對台灣的影響如何？調查結果顯示，有34%認為這十項措施對台灣是利多於弊，28%民眾認為是弊多於利，1%表示沒有影響，另外36%沒有意見，民眾略顯分歧。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於115年4月16日至23日晚間18：30至22：00，共接觸1452位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為334位，拒訪率為 23.0%，最後成功訪問有效樣本1118位（市話 549、手機 569），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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