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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美日英歐盟接力為台灣發聲　法國今也關切賴清德出訪遭打壓

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德原預計本週22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等國，致使臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，截至今天（24日）已經有多國為我發聲，除了美國國務院、歐盟、日本政府，英國駐台辦事處外，法國在台協會也強調，一切與領空管理相關的決定，均應以安全與穩定為依歸。

針對中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，總統賴清德日前透過社群平台X，向國際社會表示，中國的脅迫行動正在破壞現狀，再次暴露出威權政權對國際秩序所帶來的風險。他說，在即將訪問史瓦帝尼之前，飛行路線上的多個國家在中國施壓下，突然撤銷了飛航許可。

近日，已經有多個國家為我發聲，美國國務院發言人表示，這些國家應中國要求，干預台灣官員例行出訪的安全與尊嚴，這些國家管理其飛航情報區內的國際空域，範圍遠超過其領土上方的領空，這項管理職責存在的唯一目的在於確保航空安全，並非作為北京的政治工具。

日本政府內閣官房長官木原稔於公開記者會上表示，航空安全與安全保障是國際社會的共同利益，確保這件事是至關重要的，而所有相關國家確保使用上的透明性也是至關重要的。

另外，歐盟發言人也表示，飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來及外交關係皆至關重要。該位發言人強調，儘管各國對其領空擁有主權，但相關的決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，「這一類的決定不應被作為達成政治目的的手段」。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前也表達，中立且可預測的空域管理，對於飛航安全以及維持全球經濟運作的日常交流至關重要，領空管理決策應將安全與穩定放在首位，而非政治目的。

法國在台協會24日也加入聲援行列，表示針對賴總統專機遭撤銷飛越許可一事，他們重申，一切與領空管理相關的決定，均應以安全與穩定為依歸。

法國在台協會指出，飛越權是國際民航的基本原則。我們高度重視在《芝加哥公約》框架下，維護安全、有序且可預期的民用航空運作。

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