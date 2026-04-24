美日英歐盟接力為台灣發聲　法國今也關切賴清德出訪遭打壓

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德原預計本週22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等國，致使臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，截至今天（24日）已經有多國為我發聲，除了美國國務院、歐盟、日本政府，英國駐台辦事處外，法國在台協會也強調，一切與領空管理相關的決定，均應以安全與穩定為依歸。

針對中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，總統賴清德日前透過社群平台X，向國際社會表示，中國的脅迫行動正在破壞現狀，再次暴露出威權政權對國際秩序所帶來的風險。他說，在即將訪問史瓦帝尼之前，飛行路線上的多個國家在中國施壓下，突然撤銷了飛航許可。

近日，已經有多個國家為我發聲，美國國務院發言人表示，這些國家應中國要求，干預台灣官員例行出訪的安全與尊嚴，這些國家管理其飛航情報區內的國際空域，範圍遠超過其領土上方的領空，這項管理職責存在的唯一目的在於確保航空安全，並非作為北京的政治工具。

日本政府內閣官房長官木原稔於公開記者會上表示，航空安全與安全保障是國際社會的共同利益，確保這件事是至關重要的，而所有相關國家確保使用上的透明性也是至關重要的。

另外，歐盟發言人也表示，飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來及外交關係皆至關重要。該位發言人強調，儘管各國對其領空擁有主權，但相關的決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，「這一類的決定不應被作為達成政治目的的手段」。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前也表達，中立且可預測的空域管理，對於飛航安全以及維持全球經濟運作的日常交流至關重要，領空管理決策應將安全與穩定放在首位，而非政治目的。

法國在台協會24日也加入聲援行列，表示針對賴總統專機遭撤銷飛越許可一事，他們重申，一切與領空管理相關的決定，均應以安全與穩定為依歸。

法國在台協會指出，飛越權是國際民航的基本原則。我們高度重視在《芝加哥公約》框架下，維護安全、有序且可預期的民用航空運作。