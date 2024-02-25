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芭樂只排第二！水果「纖維含量」排行曝　第一名還能抗發炎、助眠

百香果。（圖／Pixabay）

▲常見水果的纖維排行當中，百香果排名第一名。（示意圖／Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

膳食纖維能夠增加腸胃蠕動，讓排便更加順暢，不過現在國人的每日攝取量多有不足。對此，營養師李婉萍分享了水果纖維排行榜，其中第一名不但能夠助消化、排便，還有消炎、穩定神經及助眠等作用，好處相當多。

李婉萍近日分享，致癌物蘇丹紅的食安問題受到關注，而這種物質若攝取過多，會導致致癌的可能性增加，長期食用恐怕也會對肝臟造成毒性傷害。

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▲▼營養師曝吃「芭樂籽好處」。（圖／Unsplash）

▲常見水果的纖維排行當中，芭樂排行第二名。（示意圖／Unsplash）

李婉萍說，蘇丹紅屬於脂溶性毒物，這種物質的代謝需要肝臟代謝，再由腸道排除，其中肝臟代謝需要酵素參與，腸道的排淨則要有纖維的幫忙，而這兩種營養素都能水果中攝取。

因此，民眾若發現攝取到了蘇丹紅，可以多多食用高纖水果，順利將有毒物質代謝出體外。李婉萍也因此分享了常見水果的纖維排行榜。

榜單排名如下：

▲▼常見水果纖維排行榜。（圖／翻攝臉書／營養師李婉萍）

此外，農委會（現升格為農業部）過去曾說，百香果富含維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分，香氣濃郁，且含有130種以上的芳香物質，又有「果汁之王」的稱號，從皮到果實都有豐富營養，除了富含膳食纖維，也有穩定神經、助眠及消炎等功效，還能改善牙周炎、過敏及貧血。

不過，也有專家提醒，由於百香果酸度高，也含有豐富的鉀，因此胃潰瘍、胃炎等腸胃問題的患者，以及慢性腎衰竭、高血鉀及糖尿病的患者，應該控制或少吃百香果。

 
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