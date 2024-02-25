　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

870萬人朝聖黃色小鴨！高雄國旅大爆發　高端郵輪海外旅客都來了

▲今年首艘造訪高雄港的國際郵輪「威士特丹號（Westerdam）」。（圖／高雄港務分公司提供）

▲今年首艘造訪高雄港的國際郵輪「威士特丹號（Westerdam）」昨日停靠高雄旅運中心。（圖／高雄港務分公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

2024 高雄燈會結合黃色小鴨魅力無窮，展出期間每天吸引數十萬國內外旅客造訪，截至昨(24日)已突破870萬參觀人次。不僅吸引港澳日韓等海外旅客來到高雄自由行，近日春節年假更有來自越南、馬來西亞華裔及穆斯林旅遊團，專程到高雄一睹黃色小鴨的魅力。昨日就有一艘滿載2000名外籍旅客高端郵輪「「威士特丹號（Westerdam）」停泊在高雄旅運中心，讓高雄國際觀光大有斬獲。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄今年國旅大爆發，黃色小鴨吸引到高雄開唱的國際巨星如紅髮艾德、Super Junior 等前來朝聖，並分享在個人社群、吸引許多海外粉絲前來追星。去年12月以來，陸續復航的新加坡、日本沖繩、曼谷航線等，也為高雄迎來許多國際觀光客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃色小鴨魅力吸引許多越南及馬來西亞旅行團特別安排參觀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃色小鴨魅力吸引許多越南及馬來西亞旅行團特別安排參觀。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳表示，黃色小鴨自1月27日開展以來魅力驚人，至今已吸引超過870萬名國內外旅客造訪，為高雄國內旅遊、國際觀光再創新高峰。展出前期即吸引高雄在地旅行社與越南旅遊業者合作組織旅遊團，並以黃色小鴨為主要賣點，讓許多團員開心與小鴨拍出許多有趣萌照，透過這些海外旅客第一手的分享，也成功為高雄觀光帶出第一波國際宣傳。並有馬來西亞、新加坡、泰國、港澳日韓及歐美等國旅客前仆後繼造訪高雄。

▲郵輪旅客入境開心領到呆腦獸小提燈。（圖／高雄港務分公司提供）

▲郵輪旅客入境開心領到呆腦獸小提燈。（圖／高雄港務分公司提供）

▲郵輪旅客使用高雄好玩卡體驗輕軌服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲郵輪旅客使用高雄好玩卡體驗輕軌服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

24日威士特丹號郵輪停泊在高雄旅運中心，觀光局也攜手海洋局與臺灣港務高雄分公司，精心規劃「黃色小鴨觀賞導覽行程」，並致贈每位導覽團員高雄好玩卡及呆腦獸小提燈；由專業外語導遊帶領遊客漫步亞洲新灣區，欣賞愛河灣及高雄港的美麗風采，並使用高雄好玩卡搭乘輕軌，輕鬆一覽高雄城市景色，體驗港都熱情與活力。

交通部觀光署駐吉隆坡辦事處周士弼主任說，高雄地區有豐富的山海觀光資源，非常值得馬來西亞旅客深度體驗；本次特別搭配吉隆坡直飛高雄航班，分別邀請馬來西亞華裔及穆斯林媒體組團於元宵節前赴南台灣參訪。海外媒體代表們除對台灣慶元宵的節慶活動感到驚艷外，也對世界知名、重返高雄的黃色小鴨感到耳目一新。

▲臨近旅運中心「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」已吸引超過870萬國內外旅客朝聖。（圖／高雄港務分公司提供）

▲臨近旅運中心「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」已吸引超過870萬國內外旅客朝聖。（圖／高雄港務分公司提供）

組織越南團的章姓旅行業者表示，獲知今年燈會以黃色小鴨為主燈，立刻就與越南旅遊業者洽談，並將黃色小鴨納入旅遊行程，馬上吸引許多越南旅客報名出團。許多越南旅客不但在高雄留下美好回憶，也直呼高雄好漂亮、小鴨好療癒可愛。

ET快訊
獨／漆彈打爆女友「奶」！3瘀青為證索賠　醫給答案：卡車輾不破
快訊／低溫範圍擴大！　最冷時間點曝
胡瓜乾弟現身　駕5000多萬名車超震撼
終結88年不勝！　日本男籃擊敗中國
台灣人在日本被撞死！　日網千則留言罵：老人繳回駕照
開館50年！　國父紀念館明起休館2年
快訊／傅崐萁主持閉門會議　國民黨願禮讓民眾黨「一席召委」
快訊／陸海警：組織艦艇編隊　在金門附近海域執法巡查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／低溫範圍擴大！「明晨最冷」8縣市防10度以下氣溫

「浮現祭」80組藝人演出　2天上萬人嗨爆清水小鎮

跟女友配新眼鏡　「2副價格曝」一票驚呆：能買1支iPhone了！

一言不合就開戰！　AI進行兵推「偏好侵略性」：發射核彈

日本麥當勞吃到「限定早餐漢堡」狂讚必點：淡淡奶香味！一票點頭

870萬人朝聖黃色小鴨！高雄國旅大爆發　高端郵輪海外旅客都來了

紫南宮「呷平安丁酒」開鑼！豪發7萬份料理包　2萬人排隊搶領

開館50年！國父紀念館明起休館2年　暫停對外開放

宅男弟脫單「合過八字正緣」真相曝！一家人崩潰：騙光他存款

新雞下蛋「市場供過於求」　農民憂蛋價崩盤：恐直降至35元

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

典典寶寶KTV初體驗「伴奏.伴舞」都OK　劉子銓看七朵花MV笑趙小僑：膚色很健康

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

快訊／低溫範圍擴大！「明晨最冷」8縣市防10度以下氣溫

「浮現祭」80組藝人演出　2天上萬人嗨爆清水小鎮

跟女友配新眼鏡　「2副價格曝」一票驚呆：能買1支iPhone了！

一言不合就開戰！　AI進行兵推「偏好侵略性」：發射核彈

日本麥當勞吃到「限定早餐漢堡」狂讚必點：淡淡奶香味！一票點頭

870萬人朝聖黃色小鴨！高雄國旅大爆發　高端郵輪海外旅客都來了

紫南宮「呷平安丁酒」開鑼！豪發7萬份料理包　2萬人排隊搶領

開館50年！國父紀念館明起休館2年　暫停對外開放

宅男弟脫單「合過八字正緣」真相曝！一家人崩潰：騙光他存款

新雞下蛋「市場供過於求」　農民憂蛋價崩盤：恐直降至35元

女外送員遭撞死今相驗　肇事賓士男現身殯儀館...檢令5萬交保

邱宇辰拳擊戲連拍12小時　全身肌肉炸裂網驚：看不出身材這麼好！

交流戰總結「投手很重要」　樂天教頭點出鈴木駿輔問題

黃子韜開告CEO經紀人！　「嚴重失職損害利益」2員工遭立案調查

快訊／低溫範圍擴大！「明晨最冷」8縣市防10度以下氣溫

賓利男逼車狂捅BMW駕駛　倒地持續狂毆「遭陸全網通緝」

「浮現祭」80組藝人演出　2天上萬人嗨爆清水小鎮

她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

藍委投票願禮讓白一席召委　媒體人批：還沒有成績就想著敗家

樂天教頭願意給機會　林耀煌正面：一定會有失敗

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

今早衛星雲圖曝　鄭明典：很特別！

弟弟長超普「歷任女友美」　全場驚見1點：屌打一堆人　

菜䔕餅用到蘇丹紅辣椒粉！還銷往賣場

五月天門票沒秒殺　他隔7小時見「搖滾區票」

蟻軍圍他「腳指甲」：別說糖尿病！　全笑翻

台積電熊本廠食堂徵才月薪破10萬？真相曝光

假日國旅房價貴！交長曝可望降價時間點：沒降我罵他們　業者委屈

泰國觀光贏台灣　他疑惑：究竟輸在哪

星國爆乳網紅直播道歉！　PO辣照被嗆「滾出台灣」

建案炸出水泥瀑布　馬自達變全灰！建商全額買下

挑戰寒流！強冷空氣加速提早到　今晚起最凍恐跌破10℃

快訊／氣象署7縣市低溫特報　北北基恐跌破10度

李多慧裸腰熱舞　12.2萬人朝聖

更多熱門

相關新聞

黃色小鴨今展期結束　下午4點半歡送趴

黃色小鴨今展期結束　下午4點半歡送趴

高雄「2024冬日遊樂園」將睽違10年回歸的黃色小鴨和燈會結合，展出截至昨(24日)已突破870萬人次造訪，今日是雙鴨展期最後一天，市府下午4點30分將於礁群前廣場舉辦「小鴨歡送趴」，屆時小鴨將游港至18號碼頭，在音樂歡送下和市民說再見，而今晚就不再有夜間小鴨展示。建議民眾可於珊瑚礁群、音浪塔前、鯨魚堤岸、16-18號碼頭間捕捉小鴨最後身影。

走失狗「搭便車來派出所」報案

走失狗「搭便車來派出所」報案

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

23歲男持刀闖雜貨店　砍傷店員頸部搶1萬元

23歲男持刀闖雜貨店　砍傷店員頸部搶1萬元

「迷你寶馬」台南栽了　整車側立卡分隔島1傷

「迷你寶馬」台南栽了　整車側立卡分隔島1傷

關鍵字：

高雄觀光局黃色小鴨

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

Makiyo去賭場輸光3000萬！

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

「陰莖魚」大量出沒！數百人趕海傳出溺水

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面