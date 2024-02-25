870萬人朝聖黃色小鴨！高雄國旅大爆發　高端郵輪海外旅客都來了

▲今年首艘造訪高雄港的國際郵輪「威士特丹號（Westerdam）」昨日停靠高雄旅運中心。（圖／高雄港務分公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

2024 高雄燈會結合黃色小鴨魅力無窮，展出期間每天吸引數十萬國內外旅客造訪，截至昨(24日)已突破870萬參觀人次。不僅吸引港澳日韓等海外旅客來到高雄自由行，近日春節年假更有來自越南、馬來西亞華裔及穆斯林旅遊團，專程到高雄一睹黃色小鴨的魅力。昨日就有一艘滿載2000名外籍旅客高端郵輪「「威士特丹號（Westerdam）」停泊在高雄旅運中心，讓高雄國際觀光大有斬獲。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄今年國旅大爆發，黃色小鴨吸引到高雄開唱的國際巨星如紅髮艾德、Super Junior 等前來朝聖，並分享在個人社群、吸引許多海外粉絲前來追星。去年12月以來，陸續復航的新加坡、日本沖繩、曼谷航線等，也為高雄迎來許多國際觀光客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃色小鴨魅力吸引許多越南及馬來西亞旅行團特別安排參觀。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳表示，黃色小鴨自1月27日開展以來魅力驚人，至今已吸引超過870萬名國內外旅客造訪，為高雄國內旅遊、國際觀光再創新高峰。展出前期即吸引高雄在地旅行社與越南旅遊業者合作組織旅遊團，並以黃色小鴨為主要賣點，讓許多團員開心與小鴨拍出許多有趣萌照，透過這些海外旅客第一手的分享，也成功為高雄觀光帶出第一波國際宣傳。並有馬來西亞、新加坡、泰國、港澳日韓及歐美等國旅客前仆後繼造訪高雄。

▲郵輪旅客入境開心領到呆腦獸小提燈。（圖／高雄港務分公司提供）

▲郵輪旅客使用高雄好玩卡體驗輕軌服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

24日威士特丹號郵輪停泊在高雄旅運中心，觀光局也攜手海洋局與臺灣港務高雄分公司，精心規劃「黃色小鴨觀賞導覽行程」，並致贈每位導覽團員高雄好玩卡及呆腦獸小提燈；由專業外語導遊帶領遊客漫步亞洲新灣區，欣賞愛河灣及高雄港的美麗風采，並使用高雄好玩卡搭乘輕軌，輕鬆一覽高雄城市景色，體驗港都熱情與活力。

交通部觀光署駐吉隆坡辦事處周士弼主任說，高雄地區有豐富的山海觀光資源，非常值得馬來西亞旅客深度體驗；本次特別搭配吉隆坡直飛高雄航班，分別邀請馬來西亞華裔及穆斯林媒體組團於元宵節前赴南台灣參訪。海外媒體代表們除對台灣慶元宵的節慶活動感到驚艷外，也對世界知名、重返高雄的黃色小鴨感到耳目一新。

▲臨近旅運中心「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」已吸引超過870萬國內外旅客朝聖。（圖／高雄港務分公司提供）

組織越南團的章姓旅行業者表示，獲知今年燈會以黃色小鴨為主燈，立刻就與越南旅遊業者洽談，並將黃色小鴨納入旅遊行程，馬上吸引許多越南旅客報名出團。許多越南旅客不但在高雄留下美好回憶，也直呼高雄好漂亮、小鴨好療癒可愛。