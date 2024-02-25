　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再見了！黃色小鴨今展期結束…下午4點半歡送趴　4絕佳拍攝點曝

▲▼黃色小鴨,霍夫曼。（圖／記者許宥孺攝）

▲黃色小鴨今日展出最後一天。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄「2024冬日遊樂園」將睽違10年回歸的黃色小鴨和燈會結合，展出截至昨(24日)已突破870萬人次造訪，今日是雙鴨展期最後一天，市府下午4點30分將於礁群前廣場舉辦「小鴨歡送趴」，屆時小鴨將游港至18號碼頭，在音樂歡送下和市民說再見，而今晚就不再有夜間小鴨展示。建議民眾可於珊瑚礁群、音浪塔前、鯨魚堤岸、16-18號碼頭間捕捉小鴨最後身影。

黃色小鴨自1月27日開展以來魅力驚人，截至昨日，已吸引超過870萬名國內外旅客造訪，為高雄國內旅遊、國際觀光再創新高峰。觀光局長高閔琳表示，高雄今年不僅開春長紅、國旅大爆發，整體平均訂房率超過八成，而今年的黃色小鴨更吸引到高雄開唱的國際巨星如紅髮艾德、Super Junior 等前來朝聖，並分享在個人社群、吸引許多海外粉絲前來追星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄燈會「冬日遊樂園」今日進入尾聲。（圖／記者許宥孺攝）

高閔琳說明，「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會活動在今(25日)正式進入尾聲，今下午4點30分至6點10分，將於珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」與「小鴨音樂會」。

市府特別邀請新古典室內交響樂團於珊瑚礁群擔任小鴨返航啟程的樂團，同時也邀請高雄市苓雅區中正國小、左營區福山國小帶來多首動人歌曲，包括《Die Fledermaus》、《戀》、《你是我的家》和《my own superhero》等歌曲，並由曾獲選為聲協新秀以及兩廳院歌劇工作坊成員的方偉臣老師領唱《time to say good bye》，讓小鴨在揚聲祝福中譜下高雄的最終章。

▲▼黃色小鴨,霍夫曼。（圖／記者許宥孺攝）

▲黃色小鴨今天傍晚要跟大家說再見。（圖／記者許宥孺攝）

屆時，黃色小鴨將於珊瑚礁群出發，最後漫遊至高雄港旅運中心旁18號碼頭，向沿途民眾說再見。駐足於愛河灣長達30天的2隻黃色小鴨，將在夕陽餘暉的音樂會中與市民遊客道別，畫上完美句點。

觀光局提醒，若民眾想把握機會拍下小鴨最後身影，珊瑚礁群、音浪塔前、鯨魚堤岸、16-18號碼頭間為最佳拍攝點，2隻小鴨將在下午6點10分回到18號碼頭，今晚黃色小鴨將不再有夜間展示，請市民和遊客把握傍晚向小鴨說再見的系列活動。

▲黃色小鴨今展出最後一天。（圖／高雄觀光局提供）

▲黃色小鴨今展出最後一天。（圖／高雄觀光局提供）

ET快訊
陳珮甄：作家H一吵架就鬧輕生！　揭夜會人夫真相
柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了！　留言區瘋搶柯太太
金正恩確實有大兒子！　知情人士：太瘦不像爸爸
前大陸首富、娃哈哈創辦人宗慶後病逝！　享壽79歲
煙台「陰莖魚」大量出沒！　數百人趕海狂撿
27歲男開「百萬阿法」追撞！　零件炸裂噴濺
高中妹趕門禁找網友接送！　遭壓後座硬上懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

校安事件頻傳　北市教育局推「家長入校」親師交流計畫

與心儀對象約會　遇1狀況「那根翹2小時」他崩潰：聽大悲咒也沒用

再見了！黃色小鴨今展期結束…下午4點半歡送趴　4絕佳拍攝點曝

五月天門票沒秒殺　他隔7小時查「搖滾區、1F還有票」：跌落神壇？

台南400「慢慢變台南」成最佳閉館音樂　水博館用音樂介紹台南

蟻軍包圍…一看是自己「腳指甲」他驚：別說糖尿病！　全笑翻

快訊／氣象署7縣市低溫特報　北北基恐跌破10度

農曆年後買氣低迷「蛋商囤貨仍多」　公會：下周蛋價維持不變

台中人潮爆棚！元宵節一夜湧入30萬人　9天以來破250萬人次

2圖PK台荷十字路口「台灣輸慘」！Cheap怒：官員只會要行人走快點

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

校安事件頻傳　北市教育局推「家長入校」親師交流計畫

與心儀對象約會　遇1狀況「那根翹2小時」他崩潰：聽大悲咒也沒用

再見了！黃色小鴨今展期結束…下午4點半歡送趴　4絕佳拍攝點曝

五月天門票沒秒殺　他隔7小時查「搖滾區、1F還有票」：跌落神壇？

台南400「慢慢變台南」成最佳閉館音樂　水博館用音樂介紹台南

蟻軍包圍…一看是自己「腳指甲」他驚：別說糖尿病！　全笑翻

快訊／氣象署7縣市低溫特報　北北基恐跌破10度

農曆年後買氣低迷「蛋商囤貨仍多」　公會：下周蛋價維持不變

台中人潮爆棚！元宵節一夜湧入30萬人　9天以來破250萬人次

2圖PK台荷十字路口「台灣輸慘」！Cheap怒：官員只會要行人走快點

曹西平開店不被看好！　曝龍千玉私下超暖舉：永遠是我家人

樂天教頭看好頂上陳俊秀　林智平：把細節做到位

陳珮甄痛訴「作家H一吵架就鬧輕生」！　揭夜會人夫真相：我身心毀滅了

童年回憶《忍者亂太郎》劇場版年底上映　登日本推特趨勢

哇哈哈「布鞋首富」只搭經濟艙　生前讚「女兒優秀」千億帝國交棒

彰化3姊弟加油！捐款帳戶湧入240萬　縣府全力協助後續照顧

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了！　留言區瘋搶柯太太…她亮同款

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

控訴俄軍空襲！烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」20枚　導致24平民慘死

校安事件頻傳　北市教育局推「家長入校」親師交流計畫

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

今早衛星雲圖曝　鄭明典：很特別！

弟弟長超普「歷任女友美」　全場驚見1點：屌打一堆人　

菜䔕餅用到蘇丹紅辣椒粉！還銷往賣場

台積電熊本廠食堂徵才月薪破10萬？真相曝光

泰國觀光贏台灣　他疑惑：究竟輸在哪

星國爆乳網紅直播道歉！　PO辣照被嗆「滾出台灣」

假日國旅房價貴！交長曝可望降價時間點：沒降我罵他們　業者委屈

建案炸出水泥瀑布　馬自達變全灰！建商全額買下

挑戰寒流！強冷空氣加速提早到　今晚起最凍恐跌破10℃

蟻軍圍他「腳指甲」：別說糖尿病！　全笑翻

快訊／氣象署7縣市低溫特報　北北基恐跌破10度

李多慧裸腰熱舞　12.2萬人朝聖

女兒逛好市多昏倒　店員火速救援

更多熱門

相關新聞

走失狗「搭便車來派出所」報案

走失狗「搭便車來派出所」報案

在高雄市一名女騎士等待紅燈時，發生了一件驚奇的事情。原來是一隻米克斯狗突然跳上她的機車踏板，像是熟悉的朋友一般，並不擔心自己的行為引起騎士的困擾，反而一派輕鬆要「搭便車」。女騎士趕緊騎到派出所報案，才知道這隻狗狗是走失毛孩，在警察協助下已經平安返家。

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

23歲男持刀闖雜貨店　砍傷店員頸部搶1萬元

23歲男持刀闖雜貨店　砍傷店員頸部搶1萬元

「迷你寶馬」台南栽了　整車側立卡分隔島1傷

「迷你寶馬」台南栽了　整車側立卡分隔島1傷

星國網紅「造假被砸蛋」認錯：內疚後悔

星國網紅「造假被砸蛋」認錯：內疚後悔

關鍵字：

高雄觀光局黃色小鴨

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

作家H掀「陳珮甄9罪狀」夜會人夫又裝乖！女方痛發聲

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面