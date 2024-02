再見了！黃色小鴨今展期結束…下午4點半歡送趴　4絕佳拍攝點曝

▲黃色小鴨今日展出最後一天。(圖/記者許宥孺攝)

記者許宥孺/高雄報導

高雄「2024冬日遊樂園」將睽違10年回歸的黃色小鴨和燈會結合,展出截至昨(24日)已突破870萬人次造訪,今日是雙鴨展期最後一天,市府下午4點30分將於礁群前廣場舉辦「小鴨歡送趴」,屆時小鴨將游港至18號碼頭,在音樂歡送下和市民說再見,而今晚就不再有夜間小鴨展示。建議民眾可於珊瑚礁群、音浪塔前、鯨魚堤岸、16-18號碼頭間捕捉小鴨最後身影。

黃色小鴨自1月27日開展以來魅力驚人,截至昨日,已吸引超過870萬名國內外旅客造訪,為高雄國內旅遊、國際觀光再創新高峰。觀光局長高閔琳表示,高雄今年不僅開春長紅、國旅大爆發,整體平均訂房率超過八成,而今年的黃色小鴨更吸引到高雄開唱的國際巨星如紅髮艾德、Super Junior 等前來朝聖,並分享在個人社群、吸引許多海外粉絲前來追星。

▲高雄燈會「冬日遊樂園」今日進入尾聲。(圖/記者許宥孺攝)

高閔琳說明,「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會活動在今(25日)正式進入尾聲,今下午4點30分至6點10分,將於珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」與「小鴨音樂會」。

市府特別邀請新古典室內交響樂團於珊瑚礁群擔任小鴨返航啟程的樂團,同時也邀請高雄市苓雅區中正國小、左營區福山國小帶來多首動人歌曲,包括《Die Fledermaus》、《戀》、《你是我的家》和《my own superhero》等歌曲,並由曾獲選為聲協新秀以及兩廳院歌劇工作坊成員的方偉臣老師領唱《time to say good bye》,讓小鴨在揚聲祝福中譜下高雄的最終章。

▲黃色小鴨今天傍晚要跟大家說再見。(圖/記者許宥孺攝)

屆時,黃色小鴨將於珊瑚礁群出發,最後漫遊至高雄港旅運中心旁18號碼頭,向沿途民眾說再見。駐足於愛河灣長達30天的2隻黃色小鴨,將在夕陽餘暉的音樂會中與市民遊客道別,畫上完美句點。

觀光局提醒,若民眾想把握機會拍下小鴨最後身影,珊瑚礁群、音浪塔前、鯨魚堤岸、16-18號碼頭間為最佳拍攝點,2隻小鴨將在下午6點10分回到18號碼頭,今晚黃色小鴨將不再有夜間展示,請市民和遊客把握傍晚向小鴨說再見的系列活動。

▲黃色小鴨今展出最後一天。(圖/高雄觀光局提供)