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女大生求職遭淫男「一人分飾兩角」性侵2次！再騙21萬　結果曝光

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲台北一名劉姓男子假藉要介紹高薪工作，2度性侵想應徵工作的19歲少女。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名劉姓男子謊稱要介紹工作，在交友軟體搭訕19歲少女小琪(化名)，過程小琪懷疑是詐騙，劉男立即變臉，揚言要告她毀謗，威脅她到飯店去安撫合夥人，再一人分飾兩角，以合夥人身分將小琪帶入飯店房間性侵2次，並陸續恐嚇小琪匯款21萬給他。台北地院審理後，依2個強制性交罪、詐欺取財罪，合併處劉9年10月，並沒收犯罪所得。全案還可上訴。

據了解，20多歲的劉男慣用「探探」、「LEMO」等交友軟體，塑造出自身事業成功的形象，PO出BMW名車照片炫耀，再編造故事，聲稱從事汽車零件生意可以賺錢，或者是靠著投資歐洲股票可以發財，如果網友上鉤，劉男便要求網友另外用Line、Wechat聯繫他的助理、秘書，可進一步討論合作方式，其實助理、秘書都是劉男本人。

劉男於前年7月9日凌晨4、5時利用通訊軟體「探探」，以暱稱「Jason」認識19歲女子小琪，以介紹高薪工作為由，跟她要了姓名、電話等個資。而後小琪講了一句「我會不會被詐騙」，劉男立刻假裝生氣，表示小琪這句話傷害他名譽，已犯了毀謗罪，如果不聽話去和合夥人見面，就要提告，還要叫人去找她麻煩、對她的家人不利。

小琪聽了非常害怕，於當天早上8時49分許前往凱達飯店，並按照劉男指示，勾手討好這名暱稱「別問」的合夥人。不料這名合夥人就是劉男本人，兩人在大廳見面後，劉男便將小琪帶進房間強行性侵2次。

案發後劉男繼續分飾多角，以「Jason」名義要小琪付「檯費」給「別問」，又以「別問」名義聲稱要排解小琪和「Jason」的糾紛，或要她出錢辦理重型機車入關程序，事後再將車送給她等方式，讓小琪陸續匯款21萬3千元給劉男，小琪就這樣持續和劉男聯繫了1、2個禮拜，也多次見面上床，最後才忍不住受辱報警。

檢察官調查後，將劉男依詐欺罪嫌起訴，性侵部分則只認定小琪首次與劉男發生性關係並非出於自願，涉及強制性交，之後的幾次上床都無證據顯示涉及性侵，處分不起訴。

法官檢視相關證據，認為小琪指控劉男當天共性侵她3次，但第3次並無證據，也被劉男否認，依2個強制性交罪、詐欺取財罪，合併處劉9年10月，並沒收他犯罪所得21萬餘元。可上訴。

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