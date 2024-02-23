台中妹舞廳喝爛醉！隔天起床「裙子內褲都不見」　友人在旁自慰

▲張姓男子將喝爛醉的小花帶走，載到摩鐵後竟將對方的裙子、內褲脫下，接著開始自慰。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名張姓男子日前接送喝醉的女性友人小花（化名），沒想到竟將人載到摩鐵，將小花的衣物脫下，接著開始自慰，直到隔天小花起床，發現裙子、內褲都不見，全案才曝光。台中地院審理後，依照乘機猥褻罪，判張男10月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花在台中某舞廳上班，2022年12月某天因為喝了太多酒，在舞廳內不省人事，李姓女同事只好幫忙通知張姓男友人，請張男來將人帶走。

豈料張男接到人以後，竟認為有機可乘，於是將車開到摩鐵，將小花的裙子、內褲脫掉，接著開始自慰至射精。

▲張男看著小花的下半身自慰，隔天小花起床發現內褲、裙子不見，逼問下才知發生什麼事。（示意圖／記者黃克翔攝）



小花一路昏睡，直到隔天下午才起床，結果發現頭髮、身旁都是嘔吐物，且下半身衣物都已消失，氣得質問張男，才知道發生什麼事，於是報警提告。

對此，張男則辯稱，確實有將小花帶到摩鐵，並且將對方的下半身衣物脫掉，不過在過程中有徵得小花的同意，小花並非處於不能抗拒的狀態。

台中地院審理後認為，小花指證歷歷，且前後說法一致，且事後的情緒反應也與一般遭性侵害的被害人相同，因此不採信張男的說法，最後依照乘機猥褻罪，判10個月有期徒刑。