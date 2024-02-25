　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走新車　

▲▼上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走車子。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲上個月剛入手BMW，高雄男酒駕闖紅燈下場慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區熱河一街，高雄一名30歲葉姓男子開著上月剛入手的BMW 120i闖紅燈，遭到巡邏員警上前攔查，過程中葉男渾身散發濃厚酒氣，明顯是酒後駕車，但葉男矢口否認喝酒。後續經酒測果真超過法定標準值，當下遭警方扣車扣牌，後悔不已。

三民一分局十全派出所員警23日凌晨2點多執行勤務時，在熱河一街看到一輛BMW闖紅燈，隨即上前攔查。30歲葉姓駕駛一下車就散發酒氣，明顯酒駕，但他堅決否認飲酒。

▲▼上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走車子。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼BMW男酒駕闖紅燈，酒測值超標，新車也當場遭查扣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走車子。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場員警初步以酒精檢知器測試呈現有酒精反應，隨後依規定施以酒測，酒測值果然超過法定標準值，雖未達公共危險罪移送標準，員警仍當場禁駛並製單舉發，將汽車當場移置保管及吊扣汽車牌照。

葉男表示，BMW汽車上個月才剛買，沒想到剛開沒多久就因酒駕遭警方查扣，十分懊悔不已。至於酒駕部份，警方依道路交通管理處罰條例第35條第1項處以新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰。

闖紅燈部份，依道路交通管理處罰條例第53條第1項「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，可處以新台幣1200元以上5400元以下罰鍰，予以製單舉發。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／過彎失控對撞！　18歲重機男宣告不治
蘋果iOS 17爆災情！　通話聲音「完全聽不到」　
缺採購助理！　電子公司「狂收大神履歷」傻了
19歲男大生割包皮　醫翻開一看：不幸的事發生了
台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠
快訊／7縣市低溫特報！　北北基恐跌破10度
鹿耳門煙火炸傷人！　夫妻滿地血「痛到狂抖」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

台南按摩養生館暗藏春色！　警夜襲包廂查獲「連結ing」

沒戴安全帽、轉彎未打方向燈　屏東2騎士酒駕被抓包

內湖特斯拉突停路中！後車狂叭也不走　車窗搖下濃濃酒味慘了

上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走新車　

疑機車遭盜賣傷人挨告　新北男砸車縱火！苦主喊冤：跟他不熟

台南鹿耳門煙火秀傳意外！夫妻遭炸傷畫面曝　滿地血「痛到狂抖」

太座沒安好！她疑夫買春…帶警「衝飯店抓猴」　竟先搜出毒品

彰化小姊妹仍陷重度昏迷！與死神拔河...醫療團隊禱告畫面曝

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

台南按摩養生館暗藏春色！　警夜襲包廂查獲「連結ing」

沒戴安全帽、轉彎未打方向燈　屏東2騎士酒駕被抓包

內湖特斯拉突停路中！後車狂叭也不走　車窗搖下濃濃酒味慘了

上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走新車　

疑機車遭盜賣傷人挨告　新北男砸車縱火！苦主喊冤：跟他不熟

台南鹿耳門煙火秀傳意外！夫妻遭炸傷畫面曝　滿地血「痛到狂抖」

太座沒安好！她疑夫買春…帶警「衝飯店抓猴」　竟先搜出毒品

彰化小姊妹仍陷重度昏迷！與死神拔河...醫療團隊禱告畫面曝

楊寶楨快要復出了？　媒體人曝：回訊息說「休息夠了」

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

睡進櫻花林！新竹豪華露營「最新露營車」開箱　走進獵徑中烤棉花糖

夏立言率團訪中「不排斥與陸官員見面」　將對陸船2死表達哀悼

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

日本仍在過苦日子？謝金河：日圓貶值是「必要之惡」

周曉涵才說「最刺激的過去了」　剛「辦完事」衣褲凌亂畫面曝光！

《灌籃高手》電影版驚傳不上串流！真人廣告掀轟動…網揭作者1堅持

台南按摩養生館暗藏春色！　警夜襲包廂查獲「連結ing」

金塊球星Nikola Jokic聊《英雄聯盟》！打上路最愛兩角色

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

社會熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

高一學妹遭性侵　崩潰買避孕藥

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

來台造假被砸蛋掀怒！星國網美淚喊：不知犯法

竹聯信堂逼吃屎虐死老實男　5人收押

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

台東2歲女童離奇陳屍水池！檢將解剖追真相

台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛引發打群架

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

涉挪10億公款開豪車！台中銀董座、超跑達人羈押

一天2起撿東西害2死！貨車駕駛、女外送員慘死

賓士女秀下限！當街深蹲原因曝

更多熱門

相關新聞

賓士女秀下限！當街深蹲原因曝

賓士女秀下限！當街深蹲原因曝

高雄市一名開著賓士超跑GT53的女子，在22日凌晨四點，被警方查獲酒駕，而這名女子為求脫身，竟然當場做起深蹲，她表示這樣可以幫助加速酒精揮發，離譜行徑讓員警看傻了眼。

台南麻豆小客車衝撞民宅圍牆車禍女駕駛酒駕送辦

台南麻豆小客車衝撞民宅圍牆車禍女駕駛酒駕送辦

杜絕酒駕！累犯2次以上吊銷駕照　3月起重考照前要酒癮治療1年

杜絕酒駕！累犯2次以上吊銷駕照　3月起重考照前要酒癮治療1年

他「正月初二剪髮」！當晚舅舅去世　竟被舅媽告

他「正月初二剪髮」！當晚舅舅去世　竟被舅媽告

高中生吃鹽酥雞騎車上路...酒測0.25原因曝

高中生吃鹽酥雞騎車上路...酒測0.25原因曝

關鍵字：

酒駕扣車

讀者迴響

熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

作家H掀「陳珮甄9罪狀」夜會人夫又裝乖！女方痛發聲

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

愛貓突然掰咖了　醫一句讓她超糗

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面