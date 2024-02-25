上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走新車　

▲上個月剛入手BMW，高雄男酒駕闖紅燈下場慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區熱河一街，高雄一名30歲葉姓男子開著上月剛入手的BMW 120i闖紅燈，遭到巡邏員警上前攔查，過程中葉男渾身散發濃厚酒氣，明顯是酒後駕車，但葉男矢口否認喝酒。後續經酒測果真超過法定標準值，當下遭警方扣車扣牌，後悔不已。

三民一分局十全派出所員警23日凌晨2點多執行勤務時，在熱河一街看到一輛BMW闖紅燈，隨即上前攔查。30歲葉姓駕駛一下車就散發酒氣，明顯酒駕，但他堅決否認飲酒。

▲▼BMW男酒駕闖紅燈，酒測值超標，新車也當場遭查扣。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場員警初步以酒精檢知器測試呈現有酒精反應，隨後依規定施以酒測，酒測值果然超過法定標準值，雖未達公共危險罪移送標準，員警仍當場禁駛並製單舉發，將汽車當場移置保管及吊扣汽車牌照。

葉男表示，BMW汽車上個月才剛買，沒想到剛開沒多久就因酒駕遭警方查扣，十分懊悔不已。至於酒駕部份，警方依道路交通管理處罰條例第35條第1項處以新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰。

闖紅燈部份，依道路交通管理處罰條例第53條第1項「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，可處以新台幣1200元以上5400元以下罰鍰，予以製單舉發。

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