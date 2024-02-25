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限時5天快買！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　美式6杯只要188元

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「咖啡飲品188元組合優惠」，品項有濃萃美式、香鑽水果茶、冰黑糖珍珠燕麥奶等。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

喝咖啡省荷包的機會來了！就有超商推出最新咖啡飲品「188元限量組合優惠」，品項有濃萃美式6杯、香鑽水果茶4杯等；另外，超商今（25）日還有最後一天精品大熱拿鐵／大熱美式以及黑糖珍奶「買2送2」，趕快把握便宜先買。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「開學季指定案型188元」優惠，即日起至2月29日止，品項有濃萃美式6杯（限量10萬組）、濃萃拿鐵4杯（限量10萬組）、冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選4杯（限量3萬組）、香鑽水果茶4杯（限量3萬組）、冰精品燕麥拿鐵3杯（限量3萬組）。

另外，7-11門市今（25）日還有最後一天指定咖啡飲品優惠，可享CITY PRIMA精品大熱拿鐵／精品大熱美式（衣索比亞／瓜地馬拉）任選買2送2、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里最新2大限時優惠開吃。（圖／拿坡里提供）

拿坡里即日起至3月6日祭出2大限時優惠等吃，首推「大披薩+6塊雞塊下殺7折」，特價只要499元就能吃到，且外帶、內用皆享折扣，大披薩更開放口味任選，炸雞則能整桶換成烤雞，於全台126家拿坡里披薩·炸雞專賣店限定吃；期間再加碼於12間拿坡里炸雞專賣店推「6塊炸雞桶最低62折起」優惠，凡買1桶6塊炸雞特價228元、2桶6塊炸雞則只要428元。

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