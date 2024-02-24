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竊賊遭警棍捅腹猝死！涉案警遭停職　所長、分局長被連坐罰

▲▼ 屏東竊賊遭警棍捅腹猝死，搶救畫面曝光 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東竊賊遭警棍捅腹猝死，搶救畫面曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名蔡姓男竊賊遭逮後，卻在等待製作筆錄時突然失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。屏東縣警局主動報請屏東地檢署偵辦，並查出處理的詹姓員警在壓制過程疑似執法過當，持警棍重擊蔡嫌腹部而釀禍，檢方訊後則向法院聲押獲准。對此，縣警局立刻將詹員停職；建民派出所所長記過、調非主管職務，分局長也將行政處分。

這起案件發生在16日晚間，建民派出所詹姓等3名員警據報前往光復路查緝蔡姓機車竊賊，過程中疑似因蔡嫌不願配合，還出言辱罵，3名員警合力制伏後將人帶回。未料，蔡嫌上銬等待製作筆錄時，卻突然低頭不語，員警察覺有異上前察看，驚覺蔡嫌已失去生命跡象，經緊急將人送醫搶救，但蔡嫌仍不治身亡。

▲▼ 屏東竊賊遭警棍捅腹猝死，搶救畫面曝光 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警局後續主動報請屏東地檢署指揮偵辦，卻發現案發當時員警身上的密錄器竟都沒開，只保全派出所內嫌犯猝死及急救的畫面，相當不尋常；另外，法醫解剖後發現蔡嫌胰臟破裂，3名涉案員警中，其中2人都供述當天的案發過程，但疑似動手的詹員則不願承認有執法過當行為。

檢方訊後，認定詹員涉犯刑法第277條第1項之傷害罪及刑法第277條第2項前段之傷害致死罪嫌，因此向法院聲押獲准，另2人則請回。

縣警局長戴台捷表示，對於此案他感到相當痛心，後續也依法報請詹員停職；另派出所所長記過一次，並且調整非主管職；分局長則連帶行政處分，另從重追究相關人員考核監督不周責任。

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