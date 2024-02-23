南投重機男撞死闖雙黃線婦人　自首＋賠償200萬...二審改判緩刑

▲台中高分院考量周男符合自首要件，且已賠償家屬200萬元，改判7月徒刑，緩刑3年。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投1名周姓男子2020年騎乘重機欲超車時，不慎撞上闖雙黃線過馬路的李姓婦人，造成李婦重傷，治療1年多後不幸離世。周男案後主動投案，南投地院一審依過失致死將他判刑6月；案經上訴，台中高分院考量周男符合自首要件，且已賠償家屬200萬元，改判7月徒刑，緩刑3年，並提供60小時勞務、接受2場法治教育。全案仍可上訴。

判決指出，周男在2020年11月間駕駛大型重機車在南投縣行駛，行經速限50公里的路段時，他以時速70公里試圖超車，撞上1名正穿越雙黃線的李婦，造成李婦全身多處骨折、腦出血，住院搶救撿回一命，但無法脫離呼吸器；李婦治療1年多後，因長期無法脫離呼吸器，導致感染及敗血症，最後李婦因多重器官衰竭，不治死亡。

南投地院認周男雖主張無任何前科，應符合緩刑要件，但周騎車時未注意車前狀況，且超速行駛，嚴重違反交通規則，致使李婦重傷，且去年2月23日前未與被害家屬達成和解，判刑6月、可易科罰金，但不予緩刑。

後來周男與李婦家屬達成民事和解，並賠償200萬元。

台中高分院審酌，周男肇事後，在警消尚未前往處理前，即主動到派出所自首投案，符合自首要件，犯後也坦承犯行，並與被害家屬達成和解、賠償200萬元，撤銷原判決，改判有期徒刑7月，緩刑3年，並應向政府機關、公益機構，提供60小時義務勞務，及接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束。