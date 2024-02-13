青龍年運勢大逆轉！　1生肖「犯五鬼」注意

▲2024年財運排行榜公布！你的星座在名單中嗎？（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

由於九大行星的運轉，因此每年磁場都會改變，並影響到個人運勢的好壞吉凶，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授整了各生肖在2024年的財運狀況，生肖為鼠的人務必特別注意「身邊的人」。

財運最佳生肖前三名

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1、雞：龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。

2、羊：福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。

3、兔：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

財運最差生肖前三名

1、狗：今年逢沖太歲、歲破、大耗，正沖影響比較大，投資方面預防失利，另外要避免爭執，慎防口角。

2、龍：今年值太歲，雜事多，忙中有錯，要小心謹慎，注意是非口角。

3、鼠：今年犯五鬼，容易受到別人或朋友的牽扯，而造成金錢的損失，因此要慎防，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判別。

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