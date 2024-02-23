現代版胭脂扣　「目睹妻痛苦死亡」事後幫擦遺體穿壽衣

▲黑龍江一對夫妻相約共赴黃泉，丈夫反悔目睹妻子痛苦死亡。（圖／123RF）

記者任以芳／綜合報導

大陸黑龍江日前出現港片《胭脂扣》翻版劇情，一對夫妻因詐騙躲債，受不了壓力相約注射胰島素輕生。結果丈夫臨陣脫逃，看著妻子因藥物中毒死亡，還幫忙擦拭遺體和穿壽衣，最後在親屬勸說下自首，法院認為已構成故意殺人罪，重判15年有期徒刑。

香港經典電影《胭脂扣》男女主角因感情受阻，相約吞鴉片共赴黃泉，富家少爺講好先送走女方再輕生，結果看到中毒的過程太痛苦，因此反悔，類似情節竟然在現實生活中上演。

綜合陸媒報導，黑龍江省一對夫妻大海和小娟夫婦（化名），為了躲避巨額債務，辦理離婚手續，依然以夫妻名義在一起生活，感情關係良好。

為償還債務，2人動歪腦筋，欺騙某社區即將拆遷，可獲得更大面積的房屋及臨遷款，偽造虛假房產手續，先後騙取7名被害人共計300多萬元（單位：人民幣，同下），換算近1300多萬台幣。

最終東窗事發，大海和小娟承受更大壓力，2人產生輕生念頭，小娟提議採用注射胰島素方式輕生，並且購買相關醫療用用具，前往某家賓館準備告別世界。

▲錯過急救妻子的機會，反悔夫被重判15年有期徒刑。（圖／取自librestock網站）

丈夫大海還買一張彩券，如果中獎就不用輕生，怎料並未中獎。2人寫下遺書後，大海承諾把妻子小娟「送走」後，自己再跟隨，隨後向小娟體內持續注射數支胰島素，次日12時小娟開始嘔吐，16時許小娟死亡。

大海眼睜睜看妻子痛苦不堪，完全沒有報警或送醫，確認小娟死亡後，清理嘔吐物，買壽衣和高度白酒，為妻擦拭身體、換上壽衣。當晚打電話向親友告知此事，在旁人極力勸說下，大海放棄輕生念頭向警方自首。

該起案件南關法院認為，被告人大海與小娟相約輕生，陪同相關醫療物品，明確希望並放任小娟死亡，在其死亡過程中，有救助義務卻始終沒有救助，其行為已構成故意殺人罪。

最終，南關區法院判大海犯合同詐騙罪，判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣20萬元；犯故意殺人罪，判處有期徒刑5年，決定執行有期徒刑15年，並處罰金人民幣20萬元。同時判處大海退賠7名被害人共計260多萬元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

