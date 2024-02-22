美眾議員邀「卸任後到美國政壇試試！」　蔡英文笑答應：OK！

▲總統蔡英文22日接見美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日接見美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪團。蓋拉格在談話中開玩笑地說，蔡英文即將卸任，也沒有要連任，如果有興趣的話，威斯康辛州很歡迎蔡英文到美國政壇一試身手；蔡英文聽聞後則笑著說，「OK」！

蔡英文表示，她去年4月出訪過境美國，蓋拉格、委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton）都一起參加了在雷根圖書館的會談。

蔡英文表示，上個月台灣順利完成正、副總統及立法委員選舉，蓋拉格以及克利什納穆希在第一時間發表祝賀聲明，今天更率領跨黨派議員到台灣，以實際行動表達美國對台灣民主的堅定支持。

蔡英文說，今年是台灣關係法立法45週年，這項立法促進並且深化了台美情誼，中國特別委員會更在去年提出支持台灣10項政策建議的報告，展現對台灣安全的重視。同時，她感謝美國政府及國會持續透過國防授權法等方式協助台灣強化自我防衛的能力、捍衛民主自由、守護區域和平。

對於中國特別委員會去年發布的經濟報告中提及避免台美雙重課稅議題，蔡英文表示，期待能夠早日立法完成，為台美雙邊企業投資創造更多利基，打造互利共榮的經貿交流。

蓋拉格致詞時表示，感謝蔡英文溫暖的歡迎、領導力以及友誼，並花時間閱讀中國特別委員會的報告，蔡英文去年訪問雷根圖書館的談話帶來許多啟發，也真實傳達一些委員會想做的任務。

他說，在搭機來台灣的過程中，思考執政黨能夠連任非常難得，這在台灣前所未見，印證人民對蔡英文的領導力、遠見都是有目共睹的。



蓋拉格表示，蔡英文展現的領導力，不只在台灣，還有在整個自由世界，現在全球的自由正遭受威權體制的攻擊，要隨時警戒，才能把自由傳給下一代的年輕人。

特別的是，他還開玩笑地說，蔡英文即將卸任，也沒有要連任，如果有興趣的話，威斯康辛州很歡迎蔡英文到美國政壇一試身手，雖然資格條件可能比他們的需求還要更高。對此，蔡英文則笑著回說，「OK！」。