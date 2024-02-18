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義大利工安意外！連鎖超市工地坍塌「5死3傷」　全市哀悼1天

▲▼ 義大利佛羅倫斯發生工地事故。（圖／路透）

▲ 連鎖超市工地發生坍塌，5名工人罹難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利佛羅倫斯市（Florence）一處連鎖超市工地發生樓板坍塌意外，造成5名工人死亡及3人受傷，當局指定隔天為地區哀悼日，這起事件也再度掀起民眾對工安標準的質疑聲浪。

根據《路透》，事發的是義大利知名連鎖超市Esselunga位於佛羅倫斯的賣場工地，16日上午施工中樓板突然坍塌，釀成5名工人死亡的悲劇，包括一名義大利人、3名摩洛哥人及一名突尼西亞人。

消防隊員救出3名倖存者並送醫治療，也已尋獲4名死者遺體，17日仍在努力拉出第5人遺體，坦言這項行動很複雜。托斯卡尼地方官員吉安尼（Eugenio Giani）說明，救援人員相信最後一名失聯者已經身亡，「我們現在可以說有5人死亡。」

當地媒體The Florentine報導，當局指定17日為佛羅倫斯地區哀悼日，當地下午3時在廣場默哀1分鐘，並取消周末所有公共活動。

事實上，義大利工安事故層出不窮，據歐盟統計機構歐盟統計局（Eurostat），該國2021年發生601起工地死亡事件，達到歐盟第二高，僅次於法國。

這起事件再度掀起人民對工安標準的憂慮，義大利全國聯合總工會（CGIL）及義大利勞聯（UIL）先前便就工人薪資、安全、培訓及工作條件等問題發聲譴責，並舉行全國罷工。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及其他官員17日同聲為罹難工人哀悼，呼籲「那些負責保護工人的人」付出更多努力。

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