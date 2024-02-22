快訊／路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈　官員曝未來會運送更多

▲伊朗已經向俄羅斯運輸約400地對地彈道飛彈，飛彈可以打擊300至700公里範圍內的目標。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

《路透社》最新消息指出，伊朗目前已向俄羅斯提供了約400地對地彈道飛彈，兩個被美國制裁的國家顯然深化了雙邊的軍事合作關係。消息人士還透露，兩國官員2023年底達成協議，飛彈自2024年1月開始運往俄羅斯。

有6名消息人士告訴《路透社》，伊朗提供了俄羅斯約400枚飛彈，包含「征服者-110」（Fateh-110）、「真主之劍」（Zolfaghar）系列短程地對地彈道飛彈，這些飛彈可以打擊300至700公里範圍內的目標。

其中一位伊朗消息人士指稱，伊朗和俄羅斯軍方2023年底在雙方首都（德黑蘭、莫斯科）召開會議並敲定了這一項軍火協議，軍火自2024年1月開始運往俄羅斯。

▲伊朗正在向俄羅斯輸送彈道飛彈。（圖／路透社）

一名不願透過姓名的伊朗軍方人員指出，目前已經運送了4批導彈到俄羅斯，未來幾周還會運送更多。另一名伊朗高官則透露，部分飛彈利用裏海船隻運往俄羅斯，其他則透過飛機運輸。

伊朗官員表示，未來將會有更多的貨物出口，「我們沒有理由隱瞞這一點，我們可以向任何我們希望出口武器的國家出口武器」。

美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）一月初曾表示，俄羅斯除了從北韓購買飛彈外，還將從伊朗取得短程彈道武器，華盛頓已經掌握談判積極推進的證據，但尚未有跡象表明武器已經交付。不料事隔1個月，就傳出俄羅斯已經收到武器的消息。

針對出口武器給俄羅斯的消息，伊朗國防部、伊朗革命衛隊拒絕發表評論。俄羅斯國防部目前也沒有回應。