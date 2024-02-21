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社會 社會焦點 保障人權

深坑大火惡臭籠罩雙北　負責人親友嗆：不要吸嘛

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲深坑工廠大火，惡臭襲擊雙北地區。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

電子經銷商在新北市深坑的地下一樓倉庫存放大量鋰電池，20日失火後7000顆鋰電池因燃燒而發出濃煙，惡臭籠罩雙北地區。對此，潘姓負責人不斷閃避，潘男的親友則大嗆只要「不要吸」就好。

這起火警主要在該光電公司倉儲地下室，內部堆放許多紙箱、紙張等不明雜物。起火後，火勢迅速延燒到1樓，而1樓所堆放的藍芽耳機、行車紀錄器、LED燈等安裝有鋰電池的3C商品。因此，空氣中散發帶有塑膠味的惡臭，火勢也迅速延燒至3樓及隔壁公司廠房，目前評估燃燒面積約1000平方公尺，起火原因仍待進一步釐清。

新北市衛生局今日晚間說明，下午已經有4位民眾就診，症狀為咳嗽、眼睛痛乾、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，已予緩解症狀藥物並給予衛教。

▲深坑光電倉儲大火，目前內部仍持續悶燒，警消出動重機具協助殘火處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲工廠內部有大量鋰電池，負責人親友嗆不要聞惡臭就好。（圖／記者陸運陞翻攝）

根據《東森新聞》報導，中華大雄的潘姓負責人21日面對媒體時不斷閃躲，直言損失都會由保險負責處理，而一旁的男親友也幫忙拿外套遮蓋，不讓媒體拍攝。

另外，潘姓負責人的女親友也以身體阻擋說「我們沒有要你們採訪」，「嚴重關你們屁事啊、關你們的事嗎」，「你就不要吸（惡臭空氣）嘛」。

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