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大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

▲明天變天，鋒面通過，東北季風影響，北台灣有感降溫。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

明天起變天，鋒面通過、東北季風增強，明天北東有雨，且將有大幅降溫，北台灣白天高溫從3字頭掉到22度，低溫探15度，下周一新一波冷空氣直逼冷氣團等級，全台低溫1字頭，中部以北局部地區低溫更會跌破10度，下周四還有更強冷空氣接力，將冷到3月初。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面通過，後面東北季風增強，各地溫度降幅明顯，其中北台灣降溫很多，相較今天高溫超過30度，明天高溫將降到22到24度，低溫15到16度，這波水氣沒有很多，明天鋒面剛過，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。

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周五到周日持續受東北季風影響，黃恩鴻表示，北台灣、宜蘭、花蓮整日偏涼，其他地區包括中南部、台東則是早晚涼，白天陽光出來時溫度回升，中南部日夜溫差大。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

黃恩鴻說明，周五到周日持續偏冷，水氣減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻指出，東北季風影響，周四剛降溫，周五溫度會再更低，中部以北、宜蘭14到16度，花東、南部17到19度，白天高溫北部、宜蘭20到21度，其他地方23到25度。

下周一、下周二有新一波冷空氣南下，強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，黃恩鴻表示，下周一、二會再進一步降溫，中部以北、宜蘭低溫11到14度，南部、花東16到18度，中部以北局部空曠地區溫度會再低1到2度，低溫跌破10度以下。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

下周一、二水氣增多，北部、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

下周三冷空氣短暫減弱稍回溫，不過緊接著，下周四將有一波更強的冷空氣接力，由於後期預報變化仍大，仍待進一步觀察。

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