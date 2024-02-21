「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

▲4星座男很會說情話。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

有一句話叫做「男人的嘴，騙人的鬼」，熱戀期情侶之前總會說出甜蜜的話，雖然當下很享受，但是有些可能聽聽就好，根據《科技紫微網》指出，如果你的男友是以下4星座，當他們給承諾的時候，你也得先好好思量一下。

NO. 1：雙子座

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論起花言巧語、甜言蜜語的功夫，雙子絕對是12星座當中穩拿第一名，不但是變化莫測的風象星座，又有掌管口才的水星當他的守護者，完全是可以靠嘴皮子吃飯的人，只要雙子一發功，再堅定、固執的女人都會心動軟化，哪怕明知道他說的話並不值得相信，但看他說得娓娓道來、信誓旦旦，又忍不住想「就再信他一次吧！」結果，你就只能在失望後又期盼、期盼後又失望中無限輪迴。

NO. 2：獅子座

獅子座一句接一句的豪言壯語和山盟海誓，可以張嘴就來。成天浸泡在別人奉承中的獅子，哪怕沒有哄人的天賦，也能隨便拿幾句別人奉承他的好話來運用，而且還用得遊刃有餘。而且獅子特別喜歡拍著胸脯給人畫餅，如果你認真了，那你就輸了，因為獅子說嗨了，根本不知道自己在說什麼。

NO. 3：雙魚座

甜言蜜語在雙魚座看來是生活的必備品，沒有情話的渲染，沒有誓言的堆砌，浪漫愛情怎麼稱得上「浪漫」呢？在戀人未滿的曖昧階段，雙魚絲毫不吝嗇自己的甜言蜜語，並且說得極其認真，讓你不得不信以為真且陷落進去。但是他心裡想的卻未必就如嘴裡說的，當他贏得你的芳心，讓你被這張甜蜜情網緊緊綑綁時，卻連他自己都沒把握是不是準備對這段關係真心付出，更別提這張網要如何繼續織下去了。

NO. 4：天秤座

要論說話的藝術，天秤座才是頂尖的。跟雙子座不一樣，雙子是很能說，而天秤是很會說。舉止大方，談吐高雅，光形象就比別人更有信服力，走到哪兒都受歡迎。再加上很會迎合氣氛、取悅他人，想不討女人歡心都難。天秤座生來就是社交高手，非常能揣摩別人的心理，該在什麼時候、什麼場合、說什麼樣的動聽話，他都掌控得爐火純青。不過，壞處就是，你以為天秤是對你有情，其實他很可能只是出於禮貌和慣性，而且對誰都這個樣。