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北中南都有門市！手足保養品牌「Minou」宣布停業　消保官說話了

北中南都有門市！手足保養品牌「Minou」宣告停業　消保官說話了

▲手足保養品牌Minou。（圖／翻攝自Google Maps）

文／鏡週刊

全國有5家門市的手足保養品牌「Minou」從去年12月15日起停業至今，今年1月31日在官網更新停業的後續進度，表示將於Minou官方LINE帳號提供會員查詢剩餘課程與剩餘課程殘值。由於「Minou」在台中設有健行店門市，台中市政府消保官建議消費者，儘速查詢自己剩餘課程殘值，如使用信用卡購買課程的消費者，得依信用卡爭議款程序向發卡銀行申請退費。

「Minou」（台灣喜成美的事業有限公司）專營美甲、美足保養服務，在北中南共有5家門市，去年底公告將暫停營業與品牌重整，原先預定今年1月31日對外召開記者會，由承接的品牌與團隊向社會大眾說明，但最後沒找到願意承接的團隊，因此也未召開記者會，而是在官網和臉書說明最新進度。

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「Minou」指出，目前已經確認合作的美容集團，最後的合作方案是善意協助會員未消耗的課程殘值提供轉換課程繼續使用的方式，由於課程可轉換的內容需要再調整，所以為了給會員更多元的課程轉換項目，將會延到2月20日再公布。公布後會先提供課程轉換同意書與課程轉換項目給會員，2月28日統計同意轉換課程的人數，若人數未達8成的話，「Minou」就會終止合作備忘錄，不與該美容集團合作。

台中市府法制局表示，因信用卡爭議款退費申請有期限限制，以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，「且」需在消費日起540個日曆天內，就未接受的服務範圍內，檢附具體事證向發卡銀行申請爭議，以上日期均需預留15個銀行工作日，以減少消費損失風險。

法制局表示，信用卡爭議款相關事宜請參閱行政院消費者保護會網站「首頁>疑難解答>消保Q&A>預付型交易」( https://gov.tw/1yB )；此外，消費者如有消費疑義，可於機關上班日以手機、市話直撥消費者服務專線「1950」諮詢。

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