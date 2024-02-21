日睡不到6.5hrs！網見「國小兄妹行程」超不捨：每天在車上吃晚餐

▲北市一對就讀國小的小兄妹「全年無休」被學習塞滿，每天睡不到6.5小時。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

亞裔父母的「虎式」教育雖然能提升孩子的競爭力，但恐危害孩子的身心靈甚至是健康，一名補習班教師分享，有對國小兄妹的作息行程表，只見一周7天小兄妹都在上學、補習及練習鋼琴，每天深夜11點半才結束整天的密集學習，算下來睡眠時間僅剩不到6.5小時。網友看完行程表後，紛紛替小兄妹感到可憐，「祝福他們在新的一年，能夠坐下來好好吃飯！」

一名補習班教師在臉書發文表示，該對小兄妹分別就讀國小六年級、四年級，兄妹倆不僅在校成績優異、各項競賽名列前茅，就連英文程度也不輸美國學生，除了課業表現卓越外，兄妹倆的才藝表現也很傑出，「兩個人都是從四歲開始學鋼琴，一直持續到今」，2人甚至飛往日本拿獎、遠赴維也納音樂廳演出。

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該名教師也曝光小兄妹「全年無休」的行程表，只見兄妹倆每天清晨5點50分起床後，就要寫中英數等科目教材直到早上7點10分，接著7點半到學校上課至4點放學，緊接著前往補習班補習，晚餐也只能在車上匆忙解決，返家後還要練鋼琴、英語學習，直到深夜11點半才結束「按表操課」的忙碌生活，就連周末的放假時間也被學習塞滿滿。

教師還透露，小兄妹相當享受這樣的生活，「我知道有些人會覺得孩子這樣很苦，但媽媽說兄妹兩人反而樂在其中」，且在學校也總能聽見2人的歡笑聲，可見孩子們從中獲得了滿滿的成就感，對此甘之如飴。

貼文曝光後，引起網友留言撻伐，「這文不要刪，留著通報兒虐」、「除了可憐沒有其他心得」、「孩子～這一切都是為了媽媽的面子」、「才國小就每天睡不到七小時，有夠慘⋯⋯而且每天晚餐都只能花15-20分鐘在車上吃完，身心靈一定會超級焦慮」、「每天在車上吃晚餐耶，好悲傷」；對於小兄妹少了一同在餐桌上吃飯的親子時光，以及缺乏無拘無束玩耍的自由童年記憶，不少網友感到相當惋惜。

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