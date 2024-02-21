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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅扮「趙世子」遊街！遭驅趕仍不走　民眾怒喊：對神明不敬

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名男網紅小朱19日前往福建神明遊街現場，扮演「趙世子」並跟在隊伍前方一同遊街，過程中多次遭馬伕抽打驅趕，皆未離去，引起民眾大怒。事情延燒至今，經紀公司稱，是受到文旅局邀請，卻被文旅局打臉否認。昨（21）日小朱出面釐清並對此事道歉。

綜合陸媒報導，大陸男網紅小朱19日因扮演趙世子，參與福建的神明遊街活動，引起群眾撻伐，被認為是對神明大不敬。事後他表示，「只是扮很像，無意冒犯，就跟著走了一段，有中間人去跟活動方打過招呼了。」經紀公司也回應，是受到文旅局的邀請。

▲陸網紅扮「趙世子」遊街。（圖／翻攝自微博）

▲小朱跟在「趙世子」前方遊街。（圖／翻攝自微博）

影片中，小朱與一旁的遊街神明穿著十分相似，無論是髮型，還是服裝飾品，都能一眼看出是在扮演一旁的「趙世子」。前方的馬夫不斷抽打，試圖驅趕，小朱仍舊跟了遊街隊伍一段路。

▲陸網紅扮「趙世子」遊街。（圖／翻攝自微博）

▲馬伕不斷驅趕他。（圖／翻攝自微博）

現場不少民眾對著小朱大喊「讓開」，也有網友表示，「走在神明面前不叫跟」、「神明同意你這樣做嗎」、「你怎麼敢在這裡扮神明啊」、「你擋住民眾給神明的香火了」、「當地文化都沒去了解吧！好意思嗎」、「當地人都覺得被冒犯」。

報導指出，當地文旅局不到半天就否認邀請一說，該「打臉」回應更加惹怒民眾。小朱昨（20）日上傳道歉影片，並曬出與「中間人」的對話記錄，解釋確實有溝通前往拍攝，可能雙方溝通理解上有些出入。

▲陸網紅扮「趙世子」遊街。（圖／翻攝自微博）

▲小朱昨日上傳道歉影片。（圖／翻攝自微博）

對於冒犯一事，他表示，因未意識到自己的行為是對神明的不敬和冒犯，向大家道歉，之後會刪除相關影片，也去廟中擲筊請求神明諒解。

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