「才二月就這麼熱了？」　一票人爆有感：已開2天冷氣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

這幾天氣溫突飆升，彷彿來到夏天，氣象署今（21）日更針對高屏發布高溫資訊，3縣市可能飆破36度，而北部、東半部也來到28-30度。對此，許多網友十分有感，傻眼直呼「才二月就這麼熱是怎樣啊？」也有不少人坦言，晚上已經開冷氣睡覺了。

網友在PTT發文表示，「今天一早被陽光照射滿臉，這個溫度已經蓋不住被子，就早起來煮咖啡，等等運動練個腿，但看了一下日期，咦...不是才2月21嗎？早上七點半居然已經這麼熱了唷！」

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PO文掀起熱烈回響，大票鄉民紛紛回應，「真的熱，昨晚開冷氣了」、「我已經兩天開冷氣睡覺」、「熱才好...我討厭冷」、「明天就要冷起來了啦」、「北部人都極度厭惡冬天」、「今年無春年阿」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

另外，台灣大學大氣科學博士林得恩昨在粉專「林老師氣象站」提醒，20、21兩天，還是偏南風，各地白天高溫依舊，一直要等到周四（22日），鋒面通過及後續的東北季風增強，北部及東北部天氣才會稍轉涼冷，其它地區早晚亦涼，要請多留意溫度變化，確保身體康健。

值得一提的是，中央氣象署預報員李孟軒指出，周四鋒面通過加上東北季風增強，下午後氣溫開始下降，北部、東半部和恆春半島有局部陣雨，中南部山區有零星降雨。