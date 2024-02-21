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輝達明發布財報　美銀警告：股價恐面臨最多11%大回檔

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達即將公布財報。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

輝達（Nvidia）股票過去一年狂飆，隨著老二超微（AMD）財報公布後暴跌，市場也靜待輝達最新財報。美銀（BofA）警告，輝達可能會遭遇大回檔。

綜合外電報導，美銀警告，輝達股價可能面臨最多11％的回檔風險。由於輝達過去一年市值暴漲，已成為美銀研究分析師艾瑞亞（Vivek Arya）的首選股票，不過他在上周四（15日）的一份報告中指出，輝達可能面臨一次大回檔。

輝達預定於美東時間21日（台灣時間22日凌晨）公布財報，投資人的樂觀預期並未減弱，他們對輝達Q4的營收預期為217億美元（約新台幣6826億元），高於市場預期9％。

艾瑞拉指出，買家的高度預期削弱了輝達超出預期的潛力，很容易會受到11％的隱含獲利後波動的影響。截至上周五（16日）收盤，輝達股價為740億美元，但20日收盤已跌至687美元。

不過艾瑞拉指出，雖然輝達可能遇到大回檔，但也只是短期的而已，輝達未能達到市場的樂觀預期，主要出自供應方問題，而非需求與競爭出現劇烈變化。此外，輝達緊接著將在3月中旬召開GPU技術大會，他認為短期的波動很快就會被彌平，「作為參考，過去6屆GPU技術大會後一天，輝達股價平均上漲6％，標普500指數則只上漲1％。」

輝達依舊是一支表現亮眼的股票，估值約是其本益比的35倍，低於中位數。輝達股票的大幅上漲，幫助其市值超越亞馬遜和谷歌母公司Alphabet，成為標普500指數市值第三高的公司，光是2023年，其股票就大漲了250％。

艾瑞拉指出，分析師認為輝達股價的波動是恐懼與貪婪的交織呈現的結果，也是投資人瘋狂追逐所有AI話題股的結果，「我們認知到這些因素，但認為這低估了輝達的穩健表現與每股收益修正。」

不論輝達是否真的出現大回檔，華爾街都已經對其展現了他們的愛，由億萬富豪級的投資人經營的公司，已經加大在輝達的曝險，包括Ray Dalio、Paul Tudor Jones，以及Stanley Druckenmiller。

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