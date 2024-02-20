1年學費17萬！30年私校「開學前1天倒閉」　教局坦言：情況很複雜

▲福建1所學校遭爆開學前倒閉。（圖／翻攝畫面）

圖文／ctwant

事出突然還是割韭菜？大陸1所私立學校日前無預警「倒閉」，遭到學生家長堵校門抗議，家長們除想討回1年人民幣4萬（約新台幣17萬）學費，還已建立互助群組。對此，當地教育局也作出說明。

據《澎拜新聞》報導，1段家長們在校門前包圍校方人員的影片，日前在陸網瘋傳。據悉該間涵蓋小學、國中、高中，學生數達到2000多人的福州市閩侯縣福建金橋學校，在本月初爆發「強制分流國一、國二學生到其他學校」爭議。

諷刺的是，今年正是這所私立學校創設的30週年，「倒閉」消息立刻流竄當地，家長們不滿繳了4萬多學費孩子卻要被轉校，也擔心小孩轉校後適應不良、成績下滑，自發組成「維權群」並在開學當天堵校門抗議。

▲家長們在校門前抗議討說法。（圖／翻攝畫面）

從影片可見，1名校方人員雖出面溝通，但不斷迴避家長們「先說你是誰」問題，現場瀰漫煙硝味。閩侯縣教育局則表示，已有相關人員到現場協調，且「分流是一些不懷好意的人故意散布」，但坦承該校「情況複雜」，並指學校已度過最困難時期，教師工資從去年9月起都有正常發放。

據天眼查顯示，該校涉及90多起司法案件，並因房租、民間借貸遭到起訴，石獅市人民法院已在2019年認定該校為失信公司，限制其高消費。另有消息指出，該校去年3月起多次被爆料「倒閉」，且絕大多數大陸私校都是地產商開辦，如今房地產出現問題，定會牽連到學校。

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