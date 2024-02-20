小米聯手徠卡成立光學研究所　200名專家共同研發

▲小米聯手徠卡成立光學研究所。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

小米近年來致力於極致影像的研發，今也宣布與徠卡相機，聯合成立「小米徠卡光學研究所」。這是以光學底層技術為核心，影像數位技術、AI等多學科交叉融合的研發機構。

小米表示，基於「小米徠卡光學研究所」團隊前期的工作，雙方正在共同制定領先目前行業理念、技術和用戶體驗的全新移動光學標準。本月發佈的全新影像旗艦 Xiaomi 14 Ultra 就是這一標準實踐的第一個里程碑，它也將提供小米徠卡在移動影像領域前所未見的傑出光學素質表現。

「小米徠卡光學研究所」旨在不斷提升移動影像光學技術創新的力度與深度，致力於打造引領時代的先進移動影像光學系統。基於徠卡與小米的核心優勢，該研究所將聚焦四大技術課題方向：超精密光學設計、先進高效能運算攝影、嚴苛的鏡頭光學標準、前沿光電技術的研究和應用。

為此，小米、徠卡投入大量資源，組建了超過200名專家在內的豪華聯合團隊。徠卡第四代鏡頭背後的領軍人物、將由設計Noctilux、APO系列等多款徠卡經典鏡頭的傳奇光學設計師 Peter Karbe 出任光學專家。

小米為「小米徠卡光學研究所」提供了強大的研發資源支持，目前已在北京規劃了總占地面積達 2644m² 的三個相機實驗室，分別側重於相機硬體、影像技術及客觀和主觀圖像品質評估，這將成為行業內規模最大、自動化程度最高的相機實驗室之一。