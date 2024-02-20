刑期剩2年！他調外役監種檸檬　搶車逃亡2天被捕...這次要關很久

▲涂俊煒再被強盜等罪被判刑 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監獄涂姓受刑人2023年3月，利用外役監到檸檬農場工作的機會，打傷巫姓農民並搶走對方自小客車脫逃，結果逃了2天後落網，屏東地院日前依強盜等罪分別判處6年不等徒刑；又犯攜帶兇器竊盜罪，判刑7個月，另犯竊盜罪，判刑5個月，可易科罰金。

據了解，涂俊煒因肇事逃逸、竊盜等罪被判合併執刑6年，入獄4年後，2023年符合自主監外作業條件，經申請核准，於2月底到潮州鎮一處種植檸檬的農場執行自主監外作業，每天早上8點到農場工作，下午5點返回到屏監報到，每日考核均無異常。

判決書表示，去年3月27日下午，涂男在農場檸檬園與人發生衝突後，看見農場僅有巫姓員工在場，即自後方勒住巫男頸部，進而徒手攻擊巫，造成巫頭部外傷，強取其手中自小客車鑰匙後駕車逃離現場。

涂男為逃避警方查緝，當晚在在高雄市岡山區，竊取陳姓車主兩面自小客車車牌，懸掛在巫男的自小客車繼續駕車逃逸。在逃逸途中，在高雄市楠梓區經建路與楠興路交岔路口處，不慎自撞道路分隔島；在28日凌晨1時多在高雄市竊取陳姓男子機車，騎到屏東市一家機車托運行再委託寄運到臺中沙鹿，涂事後打算取回機車時被警方埋伏逮捕，依強盜、竊盜等罪送辦起訴。