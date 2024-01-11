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駕車撞路旁蓮霧樹致友人不治　辯閃貓一堆理由...判決出爐

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓男子駕駛自小客車，載陳姓友人行經枋寮鄉台1線北上車道，自稱為閃避突竄出貓隻，衝入路旁蓮霧園內蓮霧樹，造成陳男重傷，事後以自己也受傷、頭暈等理由，經2個半小時才報警求助，陳男經送醫不治，屏東地方法院依過失致死罪將他判有期徒刑1年10個月，可上訴。

判決書指出，李姓男子於2022年12月11日5時23分許，駕駛小客車搭載陳姓友，沿屏東縣枋寮鄉內台1線由北往南行駛至該路段437.5公里處時，本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，且除準備停車或臨時停車外，不得駛出路面或跨越兩條車道。

由於疏未注意車前狀況，竟跨越車道，復駛出路面邊線，撞擊路外棚架掉落至路旁蓮霧園內，再撞擊園內樹木，致陳男頭部外傷併顱內出血等狀況，救護人員到場後，於8時59分許將陳男送至醫院急救，然對急救均無反應，心跳亦未回復，宣告不治。

李男供稱為閃避突竄出貓隻肇事，警方調閱監視器畫面所及範圍並未見何動物穿越；又同未見被告駕駛前揭車輛有剎車或轉彎閃避等情事；事後又以手機沒電，被害人手機有設定上鎖，他拿著手機及充電線到路上鄰近店家，但店家內無人在場，將手機充電後撥打119請求救護等理由，才延遲報警求助。法官未採信，判處有期徒刑1年10個月。

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