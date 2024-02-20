4月電價漲定了？王美花：若無撥補or漲電價　台電年底有財務危機

▲經濟部長王美花赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

經濟部將於3月召開電價費率審議會，決定4月起全面調漲電價。經濟部長王美花今（20）受訪說，這2、3年來台電承擔減緩通膨的任務，但若沒有政府預算撥補或漲電價，年底將有財務危機，目前是否漲電價未有定案，但經濟部認為，不分黨派都應支持台電穩健經營。

王美花今天上午前往立法院會備詢前，接受媒體聯訪說，電價的部分沒有定案，一定是要提到電價審議會討論，不過，這2、3年來面對國際情勢，台電承擔了減緩通膨的任務，也讓台灣電價、物價不像其他國家這樣大漲，但是因為台電現在累積的虧損，如果沒有政府預算撥補或電價調漲，在年底的時候會有財務的危機。

王美花強調，「台電是國家的，也是大家的，大家都希望能夠穩定的供電，所以我們覺得，應該不分黨派，國人應該都希望台電能夠穩健的經營、不會倒」。她說，原則上，經濟部還是會爭取政府的財務支持，至於電價的各項方案，現在都在規劃當中。

王美花說明，用電大戶當然會承擔比較多的義務，在設計上也會減少對一般民眾的影響。她說，相關的細節的規劃會一起討論，對於330度以下的電費，現在大概是1.63元，可是台電的發電成本不含稅是3.93元，含稅則超過4元，「整體我們都會一起考量」。