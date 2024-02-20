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越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

▲過年期間有許多聚餐。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

過年期間難免大吃大喝，許多民眾年後都會控制飲食。不過，命理專家小孟老師表示，過完年「雙子座、魔羯座、射手座、獅子座」，以及生肖屬「豬、牛、龍、鼠」別減肥，越胖財運越好！

Top 4：獅子座

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獅子座健康宮對應財宮，越胖會讓你財運噴發，若有什麼職場上想建立關係的人，可在發胖時好好跟對方互動，關係將能更上一層樓，也能得到更多的合作機會，藉此打開更廣的商業財路。

另外，建議發胖時，不要接過量的工作導致無法負荷，也要小心過勞。冷冬也是你發胖最有機會的時刻，同時你適合規劃更多賺錢計畫，會有清晰的頭腦跟得到有效資訊。

Top 3：射手座

射手座脂肪越多越能打起精神，若吃太少或刻意減肥會沒有精神，因此若脂肪多也能好好執行工作規劃，會有好的收穫。另外，射手座也很喜歡交朋友，喜歡大吃大喝，能在大吃大喝中拓展人脈，人脈能夠幫你財運累積更多禮物或意外之財。

Top 2：魔羯座

魔羯座屬於土星守護，而土能栽種植物，因此屬於肥沃的星座，入冬容易不知不覺發胖，而魔羯座發胖臉型會變可愛更有親和力，會讓大家看你更喜歡，有助正財運提升，也會被長官與老闆喜愛，備受肯定。所以若有想替自己爭取更多權益與機會，建議胖一點對運勢會加分唷。

Top 1：雙子座

雙子座帶有童真的氣息，若發胖會更加年輕，若太瘦會顯疲憊老沉。另外，脂肪越多體力也會越好，相對的你在工作上也會更賣力更認真，積極進取的你們，將會擁有非常亮眼的業績表現，一鳴驚人。正財好運不用多說，若有經營副業，只要保持努力的心一樣銳不可擋。

屬豬

屬豬的人，以生肖身型來說，體型若較圓潤可以旺財宮，因此越發胖對自己運勢越好，也能夠旺八方、財吃四方。

屬牛

牛的體型也算是12生肖裡需要強壯的體積，因此屬牛者身體越壯、越結實，對自己的運勢越加分。

屬龍

屬龍的人因飛龍在天，能吸收天地精華，需要強健體魄，因此越強健的身驅越能壯大運勢。

屬鼠

屬鼠的人吃五穀披彩衣，屬於雜食性動物，因此吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈。建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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