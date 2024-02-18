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逾期近1世紀！她替姨婆歸還《怦然心動》 巨額罰款圖書館不收了

女子前來還逾期93年的老書，該書為散詩集《怦然心動：往事剪貼簿》。（圖／IG　@lickingcountylibrary）

▲女子前來還逾期93年的老書，該書為散詩集《怦然心動：往事剪貼簿》。（圖／IG　@lickingcountylibrary）

圖文／CTWANT

美國俄亥俄州金郡圖書館（Licking County Library）於近日竟然收到1本逾期歸還93年的詩集，而按照書裡夾著的借書卡可看到，逾期每天將收取2美分（約新台幣0.6元）的費用，但由於圖書館已廢除逾期罰款機制，因此歸還者不用繳納巨額費用了。

據《UPI》報導，金郡圖書館表示，近日有有名女子前來還書，豈料是1本逾期93年的老書，女子表示自己是在整理姨婆家中的物品時，無意發現這本逾期近百年的書，該書為散詩集《怦然心動：往事剪貼簿》（Heart Throbs: The Old Scrap Book），當中收錄數千名作者的詩作。

館方另外指出，從該書夾著的借書卡可看到，利金郡圖書館的舊名為紐瓦克公共圖書館（ Public Library of Newark），而該卡註明，圖書逾期每天將收取2美分的費用，但館方也逗趣的說由於館內已廢除逾期罰款機制，「我們現在沒有罰款了，對於歸還者是件好事。」

事實上，類似事件似乎層出不窮，在2023年美國西維吉尼亞大學圖書館收到一批贈書，其中發現有本書籍是在1903年就被外借，到期日則為當年12月10日，已逾期近120年才還給圖書館。

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