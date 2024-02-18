殯葬大亨朱國榮逃亡5月！傳在大陸落網　刑事局查證公安未獲回應

▲國寶集團總裁朱國榮傳在大陸落網，刑事局緊急向公安查證。（圖／最高檢察署提供）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

「殯葬大亨」國寶集團總裁朱國榮身陷炒股、內線交易等6項案件，竟於2023年9月棄保5億餘元潛逃出境，遭到通緝，而檢警本來掌握他已逃往澳洲，後來傳出他轉往大陸，並且在廣東及上海等地活動。近日有消息傳出，朱國榮可能已經大陸落網，刑事局對此已緊急向大陸公安查證，但目前仍未獲回應。

國寶團總裁朱國榮，在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，另又涉及中信國寶弊案，遭高等法院各判刑8年、16年，但他2023年9月卻棄保潛逃，因此遭到法院通緝。

據悉，朱國榮身揹6案，而為加速逮捕時效，北檢也立即啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事警察局儘速將朱國榮緝捕歸案。

檢警事後掌握，朱國榮於基隆八斗子搭乘豪華遊艇出海後，於菲律賓上岸，之後又持假護照飛往澳洲雪梨、萬那杜等。

近期有消息傳出，朱國榮可能已轉往大陸，並且在廣東、上海等地活動，甚至已在大陸被公安逮捕。對此，刑事局兩岸科緊急向公安查證，但目前並未收到回覆。