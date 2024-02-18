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驚動金正恩！北韓2千勞工「占領工廠」罷工　暴力毆死管理人員

▲▼北韓勞工、建築工人。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓派遣大量廉價勞力前往海外賺取外匯。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）常向中國、俄羅斯派遣大量廉價勞工賺取外匯，以此籌措核武發展資金。然而，一名前北韓外交官卻爆料，近來中國吉林省某工廠發生暴動，高達2000名北韓勞工因不滿工資遭積欠而罷工，甚至挾持、暴力毆打管理人員致死，其中參加者不乏年輕女兵，此事甚至驚動北韓最高領導人金正恩。

根據日媒《讀賣新聞》，前北韓外交官、南韓統一部顧問機構官員高英煥先前曾投書媒體，爆料中國吉林省某工廠因為工資遭積欠等問題，而引發數千名北韓勞工暴動，如今該則消息獲得北韓消息人士證實，透露該座工廠位於吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市，是延邊廣盛資源有限公司旗下的成衣、水產品加工廠。

該名北韓消息人士指出，工廠雇用許多來自北韓的低廉勞工，這些勞工來自北韓國防省旗下的貿易公司「貞順貿易」（ジョンスン貿易，暫譯），該間公司平時負責為北韓外務省賺取外匯。

今年1月11日至14日，工廠內多達2000名北韓勞工積怨已久，因此發起暴動、占據整座工廠、破壞工廠內的生產機器，甚至還綁架北韓國防省派遣的管理職代表，將其視為人質，同時還阻止北韓當局所派遣的駐中國領事、國家保衛省要員、秘密警察進入工廠。

參與此次暴動的北韓勞工，多數還是年僅20多歲的女性士兵。

▲▼南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向酖東。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，去年8月16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向丹東。（圖／達志影像／newscom）

報導分析，由中國方面所支付的勞工薪資中，就連勞工本人所能直接領取的款項，都被北韓國防省旗下多間海外派遣公司以「戰爭準備資金」等名目扣押、上繳平壤，薪水慘遭扣留的北韓勞工在新冠疫情結束後返回國內，才得知薪水被扣押的實情。

北韓國防省旗下貿易公司從中國方面收到的薪資，平均每人每月可以領取2500至2800元人民幣，然而當中必須得扣除每個月800人民幣的餐食與住宿費用，以及北韓貿易公司所取得的1000元人民幣，扣完後平均每人每月只能拿到700至1000元人民幣的費用，不過最終這筆費用還是慘遭扣留，因此引發勞工不滿。

就連金正恩也透過官員報告得知相關消息。據悉，北韓領導高層因此次暴動事件而陷入巨大衝擊。

消息人士指出，主導此次工廠暴動的勞工約有200人，目前當局已經掌握身分，將一半的人遣返回北韓。消息人士推測，這些發動暴動的勞工回到北韓後，可能會被送往政治犯收容所，無法免除責罰。

►工資上繳金正恩！北韓勞工拿不到錢「怒罷工」　佔領工廠綁架幹部

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