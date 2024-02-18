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男獨攀高雄鹿山墜谷亡！山友撿冰斧「驚見遺體」　黑鷹吊掛下山

▲玉山國家公園管理處提醒山友冒雪登山時風險要評估、裝備不可少。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲一名男子獨攀鹿山意外墜谷身亡。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

文／中央社

黃姓男子獨攀玉山國家公園鹿山墜谷死亡無人發現，直到昨天另一名山友為撿冰斧下切百公尺才發現黃男遺體，轄區高雄市消防局協請玉管處協助搬運，再由直升機吊掛遺體下山。

年約50歲黃姓男子向玉山國家公園管理處申請13日至15日入園，預計攀登高雄市桃源區、標高約2980公尺鹿山，黃男疑不慎墜谷100多公尺深命喪雪地無人發現，也無家屬或地面留守人報案，直到16日清晨一名謝姓男子行經東小南山往南玉山步道時，為撿拾掉落冰斧而下切百公尺才發現黃男遺體，趕緊通報相關單位救援。

報案後由高雄市消防局受理，消防局通報玉山國家公園管理處排雲管理站協助救援，排雲山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場，先接觸報案人，接著沿冰面雪地斜坡下切，將遺體搬至適合吊掛點，昨天下午吊掛成功。

內政部空中勤務總隊第三大隊第一隊今天向中央社記者表示，昨天接獲高雄市消防局申請，派遣黑鷹直升機飛往玉山圓峰、三叉峰一帶執行登山者遺體吊掛任務，直升機昨天自高雄巿小港機場起飛，吊掛遺體後返回小港機場落地，後續交由消防局、警方聯繫家屬處置。

近日另一起玉山園區山難是徐姓男子與隊友縱走「南二段」，10日在玉山風口下切八通關墜谷死亡。

玉管處呼籲，山友除注意保暖，更要留意天氣變化及步道積雪、結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險，千萬不要貿然前行，以確保安全。

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