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社會 社會焦點 保障人權

林千又男友滿臉抓痕現身！曝愛馬仕包都自己買的　控她打破30萬螢幕　

記者邱中岳／台北報導

藝人林千又日前指控遭富商前男友家暴，還在IG上貼出多張瘀青照片，沒想到在16日又打電話報案，家中14個愛馬仕包包全部不見，總價值約6百萬元被偷走，涉案的賴姓富商前男友，17日上午11時許滿臉傷痕走進派出所，表示拿走的東西都是自己花費購入，也私下抱怨，LEXUS的百萬LM保母車螢幕被林打爆，光維修就高達30萬。

警方調查，33歲的林千又，16日下午2時許打電話報案，表示位於北市中山區林森北路的租屋處遭人侵入竊盜，並偷走14個愛馬仕包包，總價值達6百萬元，因被偷金額龐大，警方也不敢大意，立刻派警員以及鑑識人員前往勘查，並且調閱大樓監視器畫面。

▲▼林千又控訴遭富商前男友家暴。（圖／翻攝自IG）

▲賴姓富商前男友私下抱怨，LEXUS百萬保母車螢幕被林打爆，維修達30萬。（圖／記者邱中岳攝）

林千又還在IG上貼出家中被翻動的慘烈照片，並隨即在16日下午6時許，先到派出所提出竊盜、毀損以及侵入住宅告訴，事後通知律師以及朋友陪同製作筆錄，警方調閱監視器，發現15日晚上11時許，46歲的賴姓富商趁林返回新北市親戚家的空檔，趁機上門並打開密碼進入住處。

賴姓富商在林千又的租屋處待了約1個多小時，原本空手進去租屋處，但離開時拖著一個行李箱，警方不排除行李箱裡面就是遭竊的愛馬仕包包。

▲▼林千又控訴遭富商前男友家暴。（圖／翻攝自IG）

賴姓富商前男友在17日上午11時許到達北市警中山分局中山一派出所說明，一走進派出所臉上都是傷痕，私下透露傷勢是林毆打造成，也有到醫院驗傷提告，並且私下抱怨，購入的LEXUS的百萬LM保母車螢幕被林打爆，光維修就達30萬。

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