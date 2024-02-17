工程師欠高利貸！3煞開賓士剪車討債　當街狂噴辣椒水還砸車

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區昨天（16日）發生一起在大街上攔車、噴辣椒水討債案，男子因為投資失利欠地下錢莊多筆債務，昨天在三峽大同路遭3名惡煞當街攔下，索討3萬元債務，期間三名男子不但對其噴灑辣椒水，還持棍棒猛砸男子車輛，引來路過民眾注意，警方獲報抵達，立即將三名惡煞制服，並帶回偵辦。

▲陳男對引擎是噴辣椒水，企圖逼躲在車上的龔男下車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，40歲的龔姓男子去年底因投資不動產失利，竟向地下錢莊借錢，但沉重的利息讓龔男無法償還，只好陸續又向多家錢莊借款周轉，債務也就越滾越大，就連龔男都記不清欠下多少債務。昨天中午從事基地台工程師的龔男，前往三峽大同路吃午餐，用餐完畢準備開車離去時，突然被一輛黑色賓士擋住去路。

▲警方到場將討債的陳男等三人壓制在地。（圖／記者陸運陞翻攝）

賓士車上走下3名黑衣男子，要求龔男償還債務，並企圖將龔男強拉下車帶走，但龔男擔心安危，不願配合下車，21歲的李男就不斷拍窗並對其噴辣椒水，24歲的林男徒手捶車，並拿長棍撬輪胎，另名25歲的陳男則是將辣椒水噴進引擎室，企圖將辣椒水透過空調灌入車內，逼迫龔男下車。

龔男趁機撥打手機報警，警方獲報，啟動快打1分鐘10名警力迅速趕往，抵達後，警員立即喝斥「幹什麼！通通趴下!趴下！手上東西丟掉！」並將3名男子壓制在地，搜索所駕駛的賓士車，搜出長棍、辣椒水、摺疊刀及大聲公等討債物品，連同帶回警局偵辦。

▲警方在陳男的賓士車上，搜出棍棒、辣椒水、大聲公等討債物品。（圖／記者陸運陞翻攝）

龔男向警方供稱，因投資不動產周轉不靈，才向高利貸借款，因為利息過高，最後才無力償還，但不知3名惡煞是哪位債主所委託。而3名討債的男子，身上並未攜帶本票、借據等依據，也不願透漏受誰委託討債，詢後，警方依妨害秩序、恐嚇、強制、毀損及傷害等罪，移送新北地檢署偵辦。