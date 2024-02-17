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大陸 大陸焦點 特派現場

「洪荒少女」傅園慧包車遭勒索　急PO文求救：想把我們丟高速公路

▲▼「洪荒少女」傅園慧包車遭勒索　急PO文求救：想把我們丟高速公路。（圖／翻攝微博）

▲傅園慧PO文求救。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸春節連假的最後一天，游泳選手「洪荒少女」傅園慧突在微博發文求救，稱春節來長白山旅遊包車，遭到司機勒索，若不加錢，就把他們丟在高速公路上。

傅園慧17日上午發文指出，「萬能的微博，長白山有沒有認識的人啊？咱們包了車現在被勒索了，半路加錢讓我們買票。我們不同意，他不開車了咋辦，我要不要報警啊！」

傅園慧還在留言標記了長白山的官方微博，並留言提到，「現在想把我們留半路高速上！」「她不知道我是誰！」「我們在去雪嶺馬拉爬犁的路上。」

▼傅園慧因為一句「洪荒之力」爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼傅園慧整牙變了一個人。（圖／翻攝自微博）

事件很快在微博上引起大量關注，傅園慧也在中午前再次發文，「感謝網友們的關心，吉林文旅部門已經第一時間介入，問題已經解決，謝謝大家 。」

傅園慧也向粉絲們強調，「東北還是很好，下次還是會再來的。」

▲▼「洪荒少女」傅園慧包車遭勒索　急PO文求救：想把我們丟高速公路。（圖／翻攝微博）

另外，根據《中新體育》報導，從吉林相關部門了解到，事發地已展開全面調查，將對司機的違規行為嚴厲懲處，絕不姑息。

傅園慧1996年1月7日生於浙江杭州，2016年里約奧運會女子100米仰式半決賽上，傅園慧以58秒95的當時個人最好成績晉級決賽，賽後採訪時，她自稱已使出了「洪荒之力」，生動的表情受到網友喜愛，也因此一夜成名。

▼「洪荒少女」傅園慧。（圖／CFP）

▲▼大陸泳將傅園慧讓「洪荒之力」一詞風靡一時。（圖／CFP）

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