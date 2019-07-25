世泳賽全數出局！網轟「洪荒女孩」上綜藝影響訓練...傅園慧哀：我活該

▲傅園慧無緣世泳賽決賽。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸游泳選手傅園慧2016年在里約奧運奪得銅牌，受訪時一句「洪荒之力」讓她變成超人氣網紅。但她近日在世泳賽準決賽中，僅遊出27秒84的成績，無緣決賽，遭到網友質疑「上綜藝節目影響訓練」，對此，她失落回應說，「如果真的是因為這樣沒有遊好的話，那是我活該，我也覺得正常。」

▼ 傅園慧上綜藝真人秀 。（圖／翻攝自微博／圈内少年 ）

在今年的世泳賽中，傅園慧先是在50公尺仰式遊出27秒70第1名的好成績，成功晉級準決賽，看似有望奪牌，但到了準決賽時，她卻僅遊出27秒84的成績，排名小組第4，總排名則是第9，距離第8名的俄羅斯選手Daria Vaskina的27秒79僅有0.05秒差，最終無緣決賽。

▼傅園慧在進行仰泳比賽。（圖／達志影像／美聯社）

目前，傅園慧今年世泳賽的個人項目已經全數出局。她賽後神情沮喪，表示這樣的結果令她遠遠沒有想到，「這一次的話，我都做到了我可以觸及的最高點，所有的問題我也盡可能地去克服，各方面都比4年前我拿世界冠軍還要努力，但是這個成績就是，我真的努力了。」

對於在50公尺仰泳中出現的問題，傅園慧坦言還是受腰傷影響，小時候就有腰肌勞損的問題，到後來就發展了腰椎間盤突出，「我在國內的時候有不舒服，但沒有這麼的酸，現在腿抬起來都感覺要斷了，這次只能說是身體不太靈光吧。」

▼傅園慧為了激勵自己，每次賽前都會把雙臂抓得滿是血痕，目的是讓精神更集中，同時利用痛楚來紓解龐大壓力。（圖／翻攝自網易新聞）

但有不少網友質疑，是不是近年爆紅，參加了很多綜藝節目影響了訓練，對此，她說「如果真的是因為這樣沒有遊好的話，那是我活該，我也覺得正常。我真的很努力地訓練，竭盡全力去做好一切，如果還是不行的話，我就只能接受它了。可能真的像網友說的，我真的不太適合游泳吧。」

傅園慧的回應25日登上微博熱搜榜，閱讀量達5.4億。不少網友發聲力挺，「所以運動員就只能拼死拼活訓練，然後身體扛不住就默默退役嗎？？我覺得適當上上綜藝挺好的啊」、「說實話，社會都是如此，沒有人在乎你的過程多艱辛，他們只在乎你能不能拿第一！工作也是一樣的，這就是社會的浮躁」、「不參加綜藝也可能遊不好，人之所以是人而不是機器，就是因為不確定性」。